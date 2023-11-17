Блокада польской границы: в Закарпатье удвоили пропускную способность, но очереди растут

Пропускную способность таможни на КПП "Ужгород" на словацкой границе увеличили почти вдвое за неделю из-за забастовки польских перевозчиков на украинско-польской границе.

Об этом сообщил и.о.заместителя начальника Закарпатской таможни Василий Татош для Укринформа.

"На словацкой границе за неделю пропускную способность таможни увеличили почти вдвое - со 140 автомобилей в сутки до 250. За минувшие сутки в Украину через КПП "Ужгород" пропущено 243 транспортных средства. Этого удалось добиться путем перераспределения личного состава по другим направлениям из-за пиковой нагрузки именно на этом участке границы", - сказал он.

По состоянию на 16 ноября со словацкой стороны очередь грузовиков была на 900 машин. Такое количество машин в день принять не могут, поэтому очереди будут расти.

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И.о. заместителя начальника Закарпатской таможни отметил, что по состоянию на конец прошлой недели очередей на границе со Словакией на въезд в Украину вообще не было.

Они начали образовываться с 9 на 10 ноября. Сейчас фиксируем, что очередь продолжает увеличиваться за счет того, что грузовики с польского направления едут на словацкую границу", - сказал он.

На пункт пропуска сейчас едут преимущественно украинские перевозчики, перенаправленные сюда из-за забастовки на польской границе.

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"Характер груза разный – это и бытовая техника, разного рода сборные грузы, продукты питания в том числе. По состоянию на сегодняшний день, у нас работа организована таким образом, что преимущество имеют грузовики с гуманитарной помощью, также те, грузы которых по документам определены как опасные и требующие ускоренного оформления" - рассказал руководитель отдела таможенного оформления м/п "Ужгород-автомобильный " Виктор Куцкир

В среднем таможенное оформление и контроль грузовика на въезд в Украину занимает 20 минут.

Напоминаем:

Представители польских автоперевозчиков, блокирующих границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода из Украины.