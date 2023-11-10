Кабмин предлагает изменить порядок наказания за нарушения при ввозе в Украину автомобилей

Кабинет министров предлагает сделать более гибким механизм наказания за ввоз в Украину автомобилей с нарушениями таможенных правил, и даже в отдельных случаях - ответственность отменить.

Это предусматривает проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов административной ответственности за нарушение таможенных правил", который Кабмин одобрил 10 ноября, сообщает Министерство финансов.

Законопроектом, в частности, предлагается отменить ответственность за отдельные виды нарушений при ввозе в Украину (в том числе - временном) транспортных средств личного пользования. Это возможно при условии документального подтверждения передачи таких автомобилей:

Вооруженным Силам Украины, правоохранительным органам и другим военным формированиям;

Государственной службе специальной связи и защиты информации;

военным администрациям;

другим субъектам, которые в соответствии с законом осуществляют борьбу с терроризмом.

Такая норма будет действовать во время военного положения.

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Также предложенными изменениями внедряется более гибкий механизм привлечения к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Как объясняют в Минфине, такой механизм разработан с учетом конституционного принципа индивидуализации юридической ответственности. В частности:

устанавливается нижняя и верхняя граница штрафов за совершение нарушений таможенных правил, дела о которых рассматриваются судами;

увеличивается с 2 до 6 количество статей, по которым привлечение лиц к административной ответственности за совершение нарушений таможенных правил может осуществляться с конфискацией товаров, транспортных средств или без таковой;

определяются обстоятельства, при которых производство именно по делу о нарушении таможенных правил не может быть начато, а начатое подлежит закрытию;

вводится обязанность предоставления лицу, привлекаемому к административной ответственности, и его представителю (адвокату) возможности ознакомиться с материалами дела о нарушении таможенных правил на любом этапе производства.

"Целью внесения изменений в Таможенный кодекс является создание условий справедливого рассмотрения судами дел о нарушении таможенных правил и выбора вида и размера административного взыскания", - пояснили в Минфине.

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Текст законопроекта пока не обнародован.

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