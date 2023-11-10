Кабмин предлагает изменить порядок наказания за нарушения при ввозе в Украину автомобилей
Кабинет министров предлагает сделать более гибким механизм наказания за ввоз в Украину автомобилей с нарушениями таможенных правил, и даже в отдельных случаях - ответственность отменить.
Это предусматривает проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов административной ответственности за нарушение таможенных правил", который Кабмин одобрил 10 ноября, сообщает Министерство финансов.
Законопроектом, в частности, предлагается отменить ответственность за отдельные виды нарушений при ввозе в Украину (в том числе - временном) транспортных средств личного пользования. Это возможно при условии документального подтверждения передачи таких автомобилей:
- Вооруженным Силам Украины, правоохранительным органам и другим военным формированиям;
- Государственной службе специальной связи и защиты информации;
- военным администрациям;
- другим субъектам, которые в соответствии с законом осуществляют борьбу с терроризмом.
Такая норма будет действовать во время военного положения.
Также предложенными изменениями внедряется более гибкий механизм привлечения к административной ответственности за нарушение таможенных правил.
Как объясняют в Минфине, такой механизм разработан с учетом конституционного принципа индивидуализации юридической ответственности. В частности:
- устанавливается нижняя и верхняя граница штрафов за совершение нарушений таможенных правил, дела о которых рассматриваются судами;
- увеличивается с 2 до 6 количество статей, по которым привлечение лиц к административной ответственности за совершение нарушений таможенных правил может осуществляться с конфискацией товаров, транспортных средств или без таковой;
- определяются обстоятельства, при которых производство именно по делу о нарушении таможенных правил не может быть начато, а начатое подлежит закрытию;
- вводится обязанность предоставления лицу, привлекаемому к административной ответственности, и его представителю (адвокату) возможности ознакомиться с материалами дела о нарушении таможенных правил на любом этапе производства.
"Целью внесения изменений в Таможенный кодекс является создание условий справедливого рассмотрения судами дел о нарушении таможенных правил и выбора вида и размера административного взыскания", - пояснили в Минфине.
Текст законопроекта пока не обнародован.
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