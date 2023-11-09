На украинско-польской границе заблокировано 20 тысяч транспортных средств

В результате забастовки польских перевозчиков, на украинско-польской границе с обеих сторон заблокированы более 20 тыс. транспортных средств.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Сейчас заблокированными с обеих сторон являются более 20 тысяч транспортных средств. Понесет убытки экономика не только Украины или Польши, но и других стран, которые не могут перевозить товары и нарушают свои договорные обязательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков обсудил с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком блокирование границы польскими протестующими.

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В Минобновления отметили, что готовы помочь польским коллегам решить ситуацию с блокированием границы, предоставить все соответствующие разъяснения и провести встречи при необходимости.

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на утро 9 ноября на украинско-польской границе в направлении трех пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская - Гребенное" на пересечение границы из Польши в Украину ждут 1700 грузовых транспортных средств.

Напоминаем:

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Ранее польские перевозчики планировали провести однодневную забастовку на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе 3 ноября.

Однако дата начала блокады движения грузового транспорта была перенесена на 6 ноября.

Движение грузового транспорта затруднено в направлении трех пунктов пропуска на украинско-польской границе - "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное".