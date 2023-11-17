Блокада польського кордону: на Закарпатті подвоїли пропускну спроможність, але черги ростуть
Пропускну спроможність митниці на КПП "Ужгород" на словацькому кордоні збільшили майже вдвічі за тиждень через страйк польських перевізників на українсько-польському кордоні.
Про це повідомив в.о.заступника начальника Закарпатської митниці Василь Татош для Укрінформу.
"На словацькому кордоні за тиждень пропускну спроможність митниці збільшили майже вдвічі — із 140 автівок на добу до 250. За минулу добу в Україну через КПП "Ужгород" пропущено 243 транспортних засобів. Цього вдалося досягти шляхом перерозподілу особового складу з інших напрямків через пікове навантаження саме на цій ділянці кордону," - сказав він.
Станом на 16 листопада зі словацького боку черга вантажівок була на 900 машин. Таку кількість машин на день прийняти не можуть, тому черги ростимуть.
В.о. заступника начальника Закарпатської митниці зазначив, що станом на кінець минулого тижня черг на кордоні зі Словаччиною на в’їзд в Україну взагалі не було.
"Вони почали утворюватися з 9 на 10 листопада. Зараз фіксуємо, що черга продовжує збільшуватися за рахунок того, що вантажівки з польського напрямку їдуть на словацький кордон", - сказав він.
На пункт пропуску зараз їдуть переважно українські перевізники, котрих перенаправили сюди через страйк на польському кордоні.
"Характер вантажу різний — це і побутова техніка, різного роду збірні вантажі, продукти харчування в тому числі. Станом на сьогодні, у нас робота організована таким чином, що перевагу мають вантажівки з гуманітарною допомогою, також ті, вантажі яких за документами визначені як небезпечні та такі, що потребують пришвидшеного оформлення" - розповів керівник відділу митного оформлення м/п "Ужгород-автомобільний" Віктор Куцкір
У середньому митне оформлення та контроль вантажівки на в’їзд в Україну займає 20 хвилин.
Нагадуємо:
Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.
6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.