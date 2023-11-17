Блокада польського кордону: на Закарпатті подвоїли пропускну спроможність, але черги ростуть

Пропускну спроможність митниці на КПП "Ужгород" на словацькому кордоні збільшили майже вдвічі за тиждень через страйк польських перевізників на українсько-польському кордоні.

Про це повідомив в.о.заступника начальника Закарпатської митниці Василь Татош для Укрінформу.

"На словацькому кордоні за тиждень пропускну спроможність митниці збільшили майже вдвічі — із 140 автівок на добу до 250. За минулу добу в Україну через КПП "Ужгород" пропущено 243 транспортних засобів. Цього вдалося досягти шляхом перерозподілу особового складу з інших напрямків через пікове навантаження саме на цій ділянці кордону," - сказав він.

Станом на 16 листопада зі словацького боку черга вантажівок була на 900 машин. Таку кількість машин на день прийняти не можуть, тому черги ростимуть.

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В.о. заступника начальника Закарпатської митниці зазначив, що станом на кінець минулого тижня черг на кордоні зі Словаччиною на в’їзд в Україну взагалі не було.

"Вони почали утворюватися з 9 на 10 листопада. Зараз фіксуємо, що черга продовжує збільшуватися за рахунок того, що вантажівки з польського напрямку їдуть на словацький кордон", - сказав він.

На пункт пропуску зараз їдуть переважно українські перевізники, котрих перенаправили сюди через страйк на польському кордоні.

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"Характер вантажу різний — це і побутова техніка, різного роду збірні вантажі, продукти харчування в тому числі. Станом на сьогодні, у нас робота організована таким чином, що перевагу мають вантажівки з гуманітарною допомогою, також ті, вантажі яких за документами визначені як небезпечні та такі, що потребують пришвидшеного оформлення" - розповів керівник відділу митного оформлення м/п "Ужгород-автомобільний" Віктор Куцкір

У середньому митне оформлення та контроль вантажівки на в’їзд в Україну займає 20 хвилин.

Нагадуємо:

Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.