Курс валют на 17 ноября: сколько стоят доллар и евро

17 ноября гривня остановила падение против доллара и евро в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,40 – 37,78 грн против котировок в 37,6 – 37,76 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,61 – 40,81 грн против курса 40,63 – 40,79 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,4 – 37,89 грн (курс на 16 ноября – 37,4 – 37,85 грн);

Евро – 40,23 – 40,85 грн (курс на 16 ноября – 40,2 – 40,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,05 – 37,55 грн;

Ощадбанк – 37,25 – 37,9 грн;

Укрэксимбанк – 37,35 – 37,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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Экономическая правда