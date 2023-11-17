Курс валют на 17 листопада: скільки коштують долар та євро

17 листопада гривня зупинила падіння проти долара та євро в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,40 – 37,78 грн проти котирувань у 37,6 – 37,76 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,61 – 40,81 грн проти курсу 40,63 – 40,79 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,4 - 37,89 грн (курс на 16 листопада – 37,4 - 37,85 грн);

Євро – 40,23 - 40,85 грн (курс на 16 листопада – 40,2 - 40,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,05 - 37,55 грн;

Ощадбанк – 37,25 - 37,9 грн;

Укрексімбанк – 37,35 - 37,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.

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Економічна правда