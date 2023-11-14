Курс валют на 14 ноября: гривна в банках ослабевает второй день подряд
Вторник, 14 ноября 2023, 10:36 -
14 ноября наличная гривна продолжает дешеветь второй день к доллару и ослабла к евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,37 – 37,76 грн против котировок в 37,65 – 37,76 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,20 – 40,41 грн против курса 40,19 – 40,41 грн за евро накануне.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,35 – 37,8 грн (курс на 13 ноября – 37,3 – 37,75 грн);
- Евро – 39,93 – 40,5 грн (курс на 13 ноября – 39,9 – 40,45 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,05 – 37,55 грн;
- Ощадбанк – 37,1 – 37,8 грн;
- Укрэксимбанк – 37,3 – 37,9 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.
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Экономическая правда
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