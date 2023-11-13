Капитализация Xiaomi выросла на 20 миллиардов долларов благодаря проблемам с продажами Apple
Рыночная капитализация корпорации Xiaomi выросла на около 20 миллиардов долларов благодаря тому, что в Китае растет спрос на смартфоны на базе Android и падают продажи смартфонов от Apple.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Китайские производители Android зарабатывают на том, что Apple сообщает о низких доходах в стране, даже на фоне признаков того, что самый большой рынок смартфонов в Азии начинает достигать дна после лет падения", - говорится в публикации
Смартфоны серии 14 от Xiaomi получили более миллиона заказов с момента запуска в конце октября. Это второй грандиозный дебют китайского смартфона только за последние несколько месяцев после успеха Huawei Technologies Co. из Mate 60 Pro.
Несмотря на то, что акции Xiaomi резко выросли по заказам серии 14, некоторые аналитики говорят, что они готовы подняться еще выше. Электромобили и так называемый "искусственный интеллект вещей" рассматриваются как потенциальные дополнительные катализаторы.
"Мы считаем, что в ближайшие шесть месяцев появятся возможности для торговли благодаря поворотам в развитии смартфонов и AIoT, а также первым ожиданиям набега Xiaomi на электромобили", - отметили в JPMorgan Chase & Co.
Другие фирмы с Уолл-стрит, в частности, Morgan Stanley и Citigroup Inc., ссылаются на признаки прекращения спада производства смартфонов в Китае и вероятное восстановление в следующем году.
Удивительно сильное возвращение Huawei помогло вызвать аппетит китайских потребителей к инновационным местным продуктам.
"В настоящее время продажи iPhone в Китае теряют темпы, поскольку многие потребители не видят значительного улучшения функциональности нового iPhone", – говорит Цзянь Ши Кортези, руководитель фонда GAM Investment Management.
Xiaomi стал единственным из пяти крупнейших брендов смартфонов, объем поставок которого увеличился как в квартальном, так и в годовом исчислении в третьем квартале, поскольку укрепил свои позиции на ключевых рынках, таких как Китай и Индия, сообщает Counterpoint Research.
"Huawei явно быстро завоевывает позиции после запуска нового продукта с уникальной функцией камеры и спутниковой связью. На данный момент продажи iPhone в Китае теряют обороты, поскольку многие потребители не видят значительного улучшения функциональности нового iPhone", - сказал менеджер фонда GAM Investment Management Цзянь Ши Кортеси.
Напоминаем:
Корпорация Xiaomi получила разрешение государственного регулятора Китая на производство электромобилей (EV), что явилось важным шагом на пути к цели производителя смартфонов выпускать автомобили до начала следующего года.