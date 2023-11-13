Капитализация Xiaomi выросла на 20 миллиардов долларов благодаря проблемам с продажами Apple

Рыночная капитализация корпорации Xiaomi выросла на около 20 миллиардов долларов благодаря тому, что в Китае растет спрос на смартфоны на базе Android и падают продажи смартфонов от Apple.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Китайские производители Android зарабатывают на том, что Apple сообщает о низких доходах в стране, даже на фоне признаков того, что самый большой рынок смартфонов в Азии начинает достигать дна после лет падения", - говорится в публикации

Смартфоны серии 14 от Xiaomi получили более миллиона заказов с момента запуска в конце октября. Это второй грандиозный дебют китайского смартфона только за последние несколько месяцев после успеха Huawei Technologies Co. из Mate 60 Pro.

Реклама:

Несмотря на то, что акции Xiaomi резко выросли по заказам серии 14, некоторые аналитики говорят, что они готовы подняться еще выше. Электромобили и так называемый "искусственный интеллект вещей" рассматриваются как потенциальные дополнительные катализаторы.

"Мы считаем, что в ближайшие шесть месяцев появятся возможности для торговли благодаря поворотам в развитии смартфонов и AIoT, а также первым ожиданиям набега Xiaomi на электромобили", - отметили в JPMorgan Chase & Co.

Другие фирмы с Уолл-стрит, в частности, Morgan Stanley и Citigroup Inc., ссылаются на признаки прекращения спада производства смартфонов в Китае и вероятное восстановление в следующем году.

Реклама:

Удивительно сильное возвращение Huawei помогло вызвать аппетит китайских потребителей к инновационным местным продуктам.

"В настоящее время продажи iPhone в Китае теряют темпы, поскольку многие потребители не видят значительного улучшения функциональности нового iPhone", – говорит Цзянь Ши Кортези, руководитель фонда GAM Investment Management.

Xiaomi стал единственным из пяти крупнейших брендов смартфонов, объем поставок которого увеличился как в квартальном, так и в годовом исчислении в третьем квартале, поскольку укрепил свои позиции на ключевых рынках, таких как Китай и Индия, сообщает Counterpoint Research.

"Huawei явно быстро завоевывает позиции после запуска нового продукта с уникальной функцией камеры и спутниковой связью. На данный момент продажи iPhone в Китае теряют обороты, поскольку многие потребители не видят значительного улучшения функциональности нового iPhone", - сказал менеджер фонда GAM Investment Management Цзянь Ши Кортеси.

Напоминаем:

Корпорация Xiaomi получила разрешение государственного регулятора Китая на производство электромобилей (EV), что явилось важным шагом на пути к цели производителя смартфонов выпускать автомобили до начала следующего года.