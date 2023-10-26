На Закарпатье обнаружили подпольный НПЗ, связанный с кумом Медведчука

ДСР Нацполиции

Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями разоблачили нелегальный нефтеперерабатывающий завод на территории области.

Источник: ДСР Нацполиции, СБУ, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Директор столичного предприятия, которое занималось хранением и оптовой торговлей горючего, наладил массовое незаконное производство топлива без соответствующей на то лицензии на территории арендованного нефтеперерабатывающего завода в г. Мукачево.

Как установили правоохранители, к противоправной деятельности привлек группу лиц, в которой каждый отвечал за свое направление работы: менеджеры, которые занимались поиском клиентов и каналов сбыта, финансисты, технические специалисты, контролировали процесс изготовления нефтепродукции, техперсонал, который обслуживал установки для переработки нефти и тому подобное.

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Сырье дельцы покупали на аукционах, а затем используя мощности нефтебазы, изготавливали бензин различных марок и дизтопливо. В дальнейшем реализовывали продукцию через сети подконтрольных А3С на территории области, также ее можно было приобрести непосредственно на территории подпольного нефтеперерабатывающего завода. Все расчеты проводились за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Также установлено, что перед полномасштабным вторжением РФ завод переоформили на подставных лиц, поскольку его владельцы имели отношение к действующему депутату Закарпатского облсовета, давнему соратнику бывшего народного депутата, обвиняемого в государственной измене.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о куме Виктора Медведчука Иване Чубирко, который сейчас находится под стражей по делу о вымогательстве.

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Правоохранители провели санкционированные обыски на территории НПЗ и по местам жительства фигурантов. Изъяли оборудование для незаконного изготовления горючего, а также резервуары для его хранения и реализации. Кроме того, почти 600 тонн бензина и дизтоплива на сумму более 32 млн грн, грузовики для транспортировки топлива, печати, финансово-хозяйственную документацию, "черновые" записи, деньги в разной валюте на общую сумму более 3,3 млн грн.

Общая сумма изъятого составляет почти 150 млн грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество. После проведения ряда процессуальных мероприятий будет приниматься решение о сообщении причастным к преступлению лицам подозрений.

Украинская правда