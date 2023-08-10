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На Мозырском НПЗ произошел пожар, через неделю после предостережения СБУ 

Четверг, 10 августа 2023, 14:21
 

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе  в Беларуси произошел пожар с факельным горением.

Об инциденте сообщает МЧС Беларуси.

Возгорание произошло на установке по производству бензина Мозырского НПЗ. 

Спасатели оперативно ликвидировали горение. 

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"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозыре Гомельской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. 

Причина возгорания устанавливается.

Напоминаем:

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4 августа Служба безопасности Украины предупредила, что диверсионно-разведывательная группа кадровых военных РФ, которые находятся в Беларуси под видом вагнеровцев, готовит провокацию на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе с целью втягивания Беларуси в полномасштабную войну.

Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом". 

Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности из показаний военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен.

Беларусь НПЗ СБУ
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