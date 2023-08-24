Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила дату возобновления работы в Украине

Шведский fashion-ритейлер H&M планирует начать постепенное возобновление работы в Украине с ноября 2023 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Компания ведет тесный диалог с партнерами и властями и планирует постепенно вновь открыть большинство своих магазинов в стране с ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет подготовка к открытию большинства магазинов, где это возможно, в то же время безопасность сотрудников остается приоритетом.

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H&M также планирует участвовать в программах помощи и восстановления, сотрудничать с местными организациями и поддерживать Украину в процессе восстановления.

Напоминаем:

H&M - вторая по величине в Европе сеть магазинов одежды.

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Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M) открыла первый магазин в Украине в 2018 году. На начало полномасштабного вторжения сеть H&M в Украине насчитывала восемь торговых точек: пять - в Киеве, по одной - в Одессе, Харькове и Львове.

H&M Group временно закрыла свои магазины в Украине с 24 февраля 2022 года.

ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" создано в 2013 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция).