H&M готовится к открытию шести магазинов в Украине в двух городах - NV

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Ритейлер H&M Group откроет некоторые магазины в Украине в конце ноября – начале декабря этого года.

Об этом сообщает NV Бизнес со ссылкой на три источника – директоров ТЦ и консультанта по коммерческой недвижимости.

По данным собеседников издания, сеть готова открыть шесть магазинов, которые находятся в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и львовском Victoria Gardens.

До начала великой войны сеть управляла магазином в Одессе в ТРЦ Riviera и в Харькове в ТРЦ Nikolsky. Их планируют открыть позже – во вторую очередь.

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H&M хотели открыться раньше, однако столкнулись с дефицитом персонала. За полтора года простая часть сотрудников уволилась, кто-то пошел защищать Украину, кто-то уехал из Украины", – рассказал директор торгового центра, который попросил не называть его имя.

В пресс-службе H&M комментарии о возобновлении работы не предоставили.

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Ранее сообщалось, что шведский fashion-ритейлер H&M планирует начать постепенное возобновление работы в Украине с ноября 2023 года.

H&M – вторая по величине в Европе сеть магазинов одежды.

Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M) открыла первый магазин в Украине в 2018 году. К началу полномасштабного вторжения сеть H&M в Украине насчитывала восемь торговых точек: пять – в Киеве, по одной – в Одессе, Харькове и Львове.