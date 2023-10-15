МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну – Кулеба
Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Наталі Мосійчук розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
Зокрема, він згадав, що мережу закладів швидкого харчування вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Кулеба підкреслив, що McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.
"Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – зазначив він.
Раніше повідомлялось, що шведський fashion-ритейлер H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада 2023 року.
За даними ЗМІ, H&M Group відкриє деякі магазини в Україні наприкінці листопада – на початку грудня цього року.