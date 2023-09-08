Правительство изменило правила публичных закупок: более чем на 50 тысяч придется обосновать

Кабинет Министров изменил правила проведения публичных закупок во время действия военного положения - для закупок более 50 тысяч гривен нужно обосновать основания.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что правительство приняло решение о том, что для закупок на сумму от 50 тыс. гривен нужно не только обнародовать отчет о договоре, заключенном без использования электронной системы закупок, а также согласованное руководителем заказчика обоснование основания для осуществления заказчиком соответствующей закупки.

"Тендер через Прозорро сам по себе не гарантирует автоматического положительного результата. Многие помнят случаи, когда закупка состоялась прозрачно, конкурентно и по правилам, но обоснованность потребности или условия закупки вызвали общественный резонанс", - объяснила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

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Она добавила, что нововведение призвано в первую очередь улучшить качество работы объявляющих тендер.

Также постановление уменьшает перечень оснований, по которым государственные заказчики могут не идти по конкурентным торгам, а подписывать контракты напрямую. А также усиливает ответственность государственных заказчиков за злоупотребление таким основанием, как неотложная потребность.

Также были внесены изменения, которые при принятии решения об отказе в торгах участника, против которого введены санкции, позволяют выделить случай, когда активы такого участника переданы в управление АРМА. В таком случае запрет на публичные закупки не будет применяться.

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Напоминаем:

Минэкономики разрабатывает новую редакцию Закона "О публичных закупках", в связи с чем проводит публичные консультации.