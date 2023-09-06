Предприниматели, трудоустроившие ВПЛ, в этом году уже получили 126 миллионов от государства

Предприниматели, принявшие на работу внутренне перемещенных лиц, получили от государства с начала года компенсации на общую сумму 126 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Средства от правительства получили почти 6 тысяч предпринимателей в качестве компенсации за трудоустройство 10 300 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны.

"Чтобы помочь переселенцам как можно быстрее адаптироваться на новом месте, найти работу, чтобы обеспечить себя и свою семью, мы стимулируем бизнес брать таких работников. Всего работодатели в этом году получили уже 126 млн грн компенсации за трудоустройство ВПЛ", - сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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В Минэкономики уточнили, что программа финансового стимулирования предпринимателей, принимающих на работу ВПЛ, - лишь одна из комплекса мер правительства, направленных на поддержку отдельных категорий граждан и улучшение ситуации на рынке труда.

Также бизнес может получить компенсацию от государства за трудоустройство лиц с инвалидностью, людей предпенсионного возраста, участников боевых действий, молодежи, в том числе первое рабочее место.

Кроме того, недавно существует программа компенсации работодателям затрат на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II групп в размере до 100,5 тыс. грн.

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Напоминаем:

Программу стимулирования предпринимателей принимать на работу ВПЛ была введена в апреле 2022 года. За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение двух месяцев.

В прошлом году программой воспользовалось более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн. грн. за то, что взяли на работу почти 18 тысяч внутренних переселенцев.