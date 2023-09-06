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Предприниматели, трудоустроившие ВПЛ, в этом году уже получили 126 миллионов от государства

Среда, 6 сентября 2023, 15:31 - Анастасия Жарикова

Предприниматели, принявшие на работу внутренне перемещенных лиц, получили от государства с начала года компенсации на общую сумму 126 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Средства от правительства получили почти 6 тысяч предпринимателей в качестве компенсации за трудоустройство 10 300 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны.

"Чтобы помочь переселенцам как можно быстрее адаптироваться на новом месте, найти работу, чтобы обеспечить себя и свою семью, мы стимулируем бизнес брать таких работников. Всего работодатели в этом году получили уже 126 млн грн компенсации за трудоустройство ВПЛ", - сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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В Минэкономики уточнили, что программа финансового стимулирования предпринимателей, принимающих на работу ВПЛ, - лишь одна из комплекса мер правительства, направленных на поддержку отдельных категорий граждан и улучшение ситуации на рынке труда.

Также бизнес может получить компенсацию от государства за трудоустройство лиц с инвалидностью, людей предпенсионного возраста, участников боевых действий, молодежи, в том числе первое рабочее место.

Кроме того, недавно существует программа компенсации работодателям затрат на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II групп в размере до 100,5 тыс. грн.

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Напоминаем:

Программу стимулирования предпринимателей принимать на работу ВПЛ была введена в апреле 2022 года. За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение двух месяцев.

В прошлом году программой воспользовалось более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн. грн. за то, что взяли на работу почти 18 тысяч внутренних переселенцев.

бизнес выплаты Минэкономики война
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