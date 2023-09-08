Уряд змінив правила публічних закупівель: на понад 50 тисяч доведеться обґрунтувати

Кабінет Міністрів змінив правила проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану - для закупівель на понад 50 тисяч гривень треба обґрунтувати підстави.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що уряд прийняв рішення про те, що для закупівель на суму від 50 тис. гривень треба не тільки оприлюднювати звіт про договір, який було укладено без використання електронної системи закупівель, а також погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для здійснення замовником відповідної закупівлі.

"Тендер через Прозорро сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам’ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс", - пояснила перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

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Вона додала, що нововведення покликане в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер.

Також постанова зменшує перелік підстав, за яких державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму. А також підсилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.

Також було внесено зміни, які при прийнятті рішення про відмову участі в торгах учасника, проти якого введено санкції, дозволяють виокремити випадок, коли активи такого учасника передані в управління АРМА. У такому випадку заборона здійснювати публічні закупівлі не буде застосовуватись.

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Нагадуємо:

Мінекономіки розробляє нову редакцію Закону "Про публічні закупівлі", у зв'язку з чим проводить публічні консультації.