Экстренные службы в Киевской области теперь работают на одном номере телефона

Телефонная служба 112 полноценно заработала в Киевской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам министра, телефонный номер 112 - это теперь "единое окно" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, используется как альтернатива горячим линиям 101, 102, 103 и 104, позволяя не тратить время на то, чтобы звонить в каждую службу отдельно.

"Внедрение единого номера вызова экстренных служб началось с города Киева. Почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины", - отметил министр.

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По его словам, также на линию могут обратиться люди с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года.

"Не сбавляем темпов и продолжаем работать над тем, чтобы служба 112 как можно быстрее функционировала на всей территории Украины", - подытожил глава МВД.