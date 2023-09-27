Все разделы
Укр / Рус

Экстренные службы в Киевской области теперь работают на одном номере телефона

Среда, 27 сентября 2023, 16:02 - Лия Ильченко

Телефонная служба 112 полноценно заработала в Киевской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам министра, телефонный номер 112 - это теперь "единое окно" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, используется как альтернатива горячим линиям 101, 102, 103 и 104, позволяя не тратить время на то, чтобы звонить в каждую службу отдельно.

"Внедрение единого номера вызова экстренных служб началось с города Киева. Почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины", - отметил министр.

Реклама:

По его словам, также на линию могут обратиться люди с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года.

"Не сбавляем темпов и продолжаем работать над тем, чтобы служба 112 как можно быстрее функционировала на всей территории Украины", - подытожил глава МВД.

телекоммуникации
Реклама:
Подкаст
Материалы по теме
В Украине впервые запущена телефония с ИИ: автоматический перевод разговоров и текстовая запись 4 сентября 2023, 18:00
Звонки на другие сети – украинцы за все заплатят 3 июля 2023, 13:41
Безопасность, тарифы и бесплатный роуминг. Как мобильные операторы работают во время войны 28 мая 2022, 10:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте