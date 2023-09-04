В Украине впервые запущена телефония с ИИ: автоматический перевод разговоров и текстовая запись

Платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики Ringostat закончила тестирование искусственного интеллекта, встроенного в виртуальную АТС, и стала первой украинской телефонией с искусственным интеллектом.

Об этом сообщается на сайте платформы.

Искусственный интеллект переводит диалог с языка коммуникации на язык, понятный пользователю, расшифровывает диалоги в текст, анализирует, фиксирует настроение разговора и собеседников и дает советы по дальнейшим шагам.

"Отдел продаж Ringostat первым протестировал возможности ИИ. Ранее наши руководители и кураторы тратили в среднем полчаса на анализ разговора, который длился 7-13 минут. Кроме непосредственного прослушивания, нужно было дать рекомендации сотруднику, как улучшить работу. Сейчас нам в этом всем помогает ИИ", - рассказали в компании.

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В Ringostat предлагают украинскому бизнесу протестировать ИИ, зарегистрировавшись на платформе.

Для каждой компании Ringostat выделяет 1000 бесплатных минут, что эквивалентно 100-200 разговорам, в зависимости от их продолжительности. Таким образом, компании смогут попробовать продукт на собственных проектах, бесплатно проанализировав 100-200 разговоров с клиентами.

Отмечается, что продукт может быть полезен для отделов продаж, техподдержки, маркетинга и тому подобное.

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Напоминаем:

Ringostat - это платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики, которая входит в группу IT-компаний Netpeak Group.

Ringostat анонсировал выход искусственного интеллекта для звонков в апреле 2023 года.