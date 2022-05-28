Безопасность, тарифы и бесплатный роуминг. Как мобильные операторы работают во время войны

Благодаря чему компании обеспечивают стабильную мобильную связь даже на временно оккупированных территориях, безопасно ли пользоваться услугами украинских операторов и когда вырастут тарифы? (укр)

За місяць до повномасштабного вторгнення російських окупантів ЕП описала особливості роботи в Україні мобільного зв’язку в разі початку війни.

На жаль, найгірший сценарій став реальністю. Однак попри бомбардування і масштабні бойові дії мережі мобільних операторів вистояли і справно забезпечують зв'язком громадян. Не в останню чергу – завдяки досвіду, отриманому операторами в перші роки російсько-української війни.

Як операторам вдається забезпечувати стабільний мобільний зв'язок навіть на тимчасово окупованих територіях, чи безпечно там користуватися послугами українських операторів та коли зростуть тарифи на їх послуги?

Як працює зв'язок на тимчасово окупованих територіях

У тимчасово окупованих регіонах працюють більшість базових станцій (БС) найбільшого мобільного оператора "Київстар". У Херсонській області діють 80% БС, Запорізькій – 85%, Донецькій – 30%, Луганській – 10%.

Ці цифри можуть зменшитися. Співробітники компанії не мають доступу до обладнання, через що його неможливо обслуговувати та ремонтувати.

У зоні активних бойових дій мобільне обладнання часто не працює через фізичне пошкодження волоконно-оптичних магістральних ліній внаслідок артилерійських обстрілів або відключення від електропостачання.

У компанії lifecell зауважують, що росіяни свідомо перешкоджають роботі мобільних операторів у тимчасово окупованих населених пунктах України.

"Там, де обладнання не пошкоджене, ворог у зонах бойових дій іноді використовує спеціальні пристрої для глушіння зв’язку. Так було у Світлодарську та Авдіївці (Донеччина), Золотому та Попасній (Луганщина).

В інших тимчасово окупованих населених пунктах росіяни вимикали зв'язок. Так було в Куп'янську, Великому Бурлуку, Вовчанську та Дворічній (Харківщина), Високопіллі, Чаплинці та Скадовську (Херсонщина)", – розповідають у lifecell.

Якщо БС не пошкоджені і не відключені від електроенергії, вони працюють в автономному режимі навіть на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Скільки базових станцій не працюють

У кінці травня не працювали 6,7% БС lifecell. Основна причина – відключення електроенергії в результаті обстрілів та активних бойових дій. У квітні цей показник становив 9%. За час війни інженери оператора здійснили понад 16 тис виїздів до пошкодженого обладнання в областях, де завершилися бойові дії.

"Київстар" не називає кількість БС, що не працюють. Там лише зазначили, що за час війни для проведення ремонтів фахівці виїжджали понад 2,5 тис разів.

У Vodafone працює більше 92% БС. При цьому війна найбільш болюче вдарила саме по тих регіонах, де мережа була розвинутою найбільше і де компанія мала найбільшу частку ринку. Майже 300 БС зазнали ушкодження, близько 100 з них вже відновили свою роботу.

Чи безпечно користуватися зв’язком в окупації

У "Київстарі" не бачать ознак запуску окупантами іншого зв'язку на її БС. "Базова станція – це ретранслятор сигналу, який не містить персональної інформації абонентів. Встановити через неї чиєсь розташування неможливо", – каже директор з розвитку і підтримки мереж компанії Володимир Кабаненко.

Інша річ – комутаційні системи, де обробляється трафік. Однак, запевняє Кабаненко, комутатори оператора розташовані в безпечних місцях. За найменшої загрози компанія має можливість дистанційно відключати від мережі своє обладнання, якщо це необхідно для безпеки всієї мережі.

"Інформація зберігається на обладнанні ядра мережі, яке розташоване на підконтрольній Україні території. У будь-яку хвилину при найменшій загрозі комутатори можуть бути виключені дистанційно", – підтверджують у lifecell.

Завдяки чому вдалось забезпечити зв'язок

Попри постійні обстріли, операторам вдається забезпечувати стабільний зв'язок. Важливу роль відіграв досвід, отриманий у 2014-2015 роках.

Головні проблеми будь-якого оператора під час широкомасштабної війни – руйнування транспортних комунікаційних каналів та інфраструктури електромереж. Мова йде про пошкодження кабелів живлення базових станцій.

В останні роки lifecell будувала альтернативні захищені шляхи, аби при пошкодженні одного кабелю станції отримували з'єднання через інший.

"Київстар" зарезервував додаткові маршрути для трафіку на випадок обривів магістральних ліній. Компанія також збільшила ємність хмарних сховищ і перенесла критичні системи на альтернативні майданчики.

"Підготовка коштувала мільйони доларів. Завдяки цьому навіть під час найзапекліших боїв 90-95% базових станцій працювали", – додав Кабаненко.

Як війна вплине на тарифи операторів

У lifecell кажуть, що невдовзі мобільний зв'язок може подорожчати. "Зростання тарифів у 2022 році, скоріше за все, відбудеться", – повідомили в компанії. Остаточні цифри залежатимуть від того, скільки коштів оператори витратять на відновлення пошкодженої інфраструктури та купівлю обладнання.

Компанії зазнають збитків і через знецінення гривні. Плата операторам-партнерам за міжнародний роумінг проводиться в іноземній валюті. Оператори купують її в банків за комерційним курсом, який на 10% вищий за офіційний.

"Зростають ціни на енергоносії та оренду, збільшуються операційні витрати, скорочується абонентська база", – перераховує Кабаненко.

В свою чергу Vodafone тільки збитки, пов’язані з необхідністю відновити ушкоджену мережу, оцінює у 1,5 млрд грн.

Окрім того, є інші макро-фактори: змінився профіль споживання, голосовими послугами користуються значно менше, Інтернетом – значно більше. Змінилась географія споживання: масова міграція зі сходу на захід та з міст у села ставить нові завдання з будівництва мережі.

Компанія буде підсилювати мережу на заході України, закривати білі плями в сільській місцевості, адже з підвищенням користування мобільним інтернетом та збільшенням кількості користувачів 900-го діапазону стає замало. За період війни компанія встановила більше 1600 нових базових станцій.

В Vodafone не виключають підвищення тарифів, але запевняють, що ціни зміняться не в рази, а на кілька відсотків. В них будуть закладені ті кошти, які раніше не були передбачені у собівартості – постійні роботи з відновлення мережі та заміни обладнання, різке збільшення кількості виїздів на аварії і зростання вартості пального, що забезпечує ці виїзди та іншу необхідну логістику.

Чи будуть безкоштовні дзвінки для біженців

З березня "Київстар" запустив послугу "Роумінг як вдома", відповідно до якої в 16 країнах Європейського Союзу абоненти оператора можуть користуватися мобільним зв'язком за тими ж тарифами, що і в Україні.

"Економічного підґрунтя для того, щоб послуги в роумінгу стали безкоштовними, немає. Оператори мають витрати і повинні інвестувати в розвиток мереж та новітні рішення для своїх споживачів", – пояснює Кабаненко.

Компанія lifecell запустила акцію, відповідно до якої абоненти можуть дзвонити та приймати дзвінки за кордоном безкоштовно. Щоправда, термін пропозиції дуже короткий – лише 15 днів. Акція завершиться 31 травня.

Vodafone пропонує українським біженцям 250 хвилин для дзвінків на мережу Vodafone, 50 хвилин для вхідних і вихідних на інші українські мережі та дзвінки в країні перебування.

Окрім дзвінків в пакеті, який компанія щомісяця підключає безкоштовно за умови сплаченої абонплати за український зв’язок, є 10 ГБ мобільного Інтернету і 100 SMS. Такі умови послуги "Доступний роумінг" діють у 32 країнах світу.

Як зміняться податкові відрахування операторів

Мобільні оператори є одними з найбільших платників податків в Україні.

У "Київстарі" повідомили, що з 24 лютого переказали до державного бюджету понад 3 млрд грн податків – стільки ж, скільки роком раніше. У компанії зазначили, що сплата відбулася авансом. Очевидно, мова йде про податок на прибуток, який у мирний час великий бізнес переказує у травні-червні.

lifecell у перший місяць війни переказав державі авансом 35 млн грн податків. За прогнозами компанії, у першому півріччі сума податків може перевищити відповідний показник за аналогічний період 2021 року. Чи станеться так, залежить рівня витрат абонентів, а це наразі спрогнозувати неможливо.