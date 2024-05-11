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Во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области сообщили о взрывах на нефтебазем

Суббота, 11 мая 2024, 10:00

Поздно вечером 10 мая во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы на нефтебазе.

Источник: местные паблики, пропагандистское российское издание "РИА Новости", главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник 

Детали: В телеграмм-каналах распространяют видео из, как утверждается, города Ровеньки, которое Россия оккупировала в 2014 году. Авторы видео утверждают, что удар пришелся по нефтебазе.

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Обновлено в 23:17: Главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил, что на нефтебазе возник пожар, повреждены также дома поблизости. По его данным, один человек погиб, еще шесть ранены.

Напомним, вечером 7 мая сообщали о пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Луганске.

война нефть Россия
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