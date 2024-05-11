Apple близка к сделке, которая интегрирует ChatGPT в IPhone - Bloomberg
Apple приблизилась к соглашению с OpenAI об использовании технологии ChatGPT в iPhone, что является частью усилий по внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обе стороны завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18.
Соглашение с OpenAI позволит Apple предложить возможности чат-бота в ряд новых функций искусственного интеллекта, которые компания планирует анонсировать в следующем месяце.
Apple также провела переговоры с Google о лицензировании чат-бота Gemini этой компании. Компании заключили соглашение, но переговоры продолжаются.
Напомним:
Apple в конце апреля возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологии Искусственного интеллекта (ИИ) для создания некоторых новых функций, которые появятся в iPhone позже в этом году.
Компания OpenAI планирует анонсировать свой поисковик на основе искусственного интеллекта в понедельник 13 мая, повышая ставки в конкурентной борьбе с Google.
Экономическая правда