Apple близка к сделке, которая интегрирует ChatGPT в IPhone - Bloomberg

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Apple приблизилась к соглашению с OpenAI об использовании технологии ChatGPT в iPhone, что является частью усилий по внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Обе стороны завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18.

Соглашение с OpenAI позволит Apple предложить возможности чат-бота в ряд новых функций искусственного интеллекта, которые компания планирует анонсировать в следующем месяце.

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Apple также провела переговоры с Google о лицензировании чат-бота Gemini этой компании. Компании заключили соглашение, но переговоры продолжаются.

Напомним:

Apple в конце апреля возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологии Искусственного интеллекта (ИИ) для создания некоторых новых функций, которые появятся в iPhone позже в этом году.

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Компания OpenAI планирует анонсировать свой поисковик на основе искусственного интеллекта в понедельник 13 мая, повышая ставки в конкурентной борьбе с Google.

Экономическая правда