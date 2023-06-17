Госспецсвязи заблокировала домен, с которого распространялись фейковые публикации якобы от "Украинской правды"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НЦУ) издала распоряжение, по которому интернет-провайдеры должны заблокировать по DNS домен pravda-ua.com, имитирующий название издания "Украинская правда".

Об этом говорится в распоряжении № 402/1233 НЦУ.

Соответствующее распоряжение НЦУ было опубликовано 13 июня.

"Поставщикам электронных коммуникационных услуг, осуществить блокировку доменного имени - pravda-ua.com, а также его поддоменов на рекурсивных DNS-серверах" - говорится в распоряжении.

Сам домен pravda-ua.com, был создан 12 февраля 2023 года и зарегистрирован через американского регистратора GoDaddy.com.

Отмечается, что решение о блокировке доменного решения было принято на обращение СБУ.

Ранее "Украинская правда" официально обратилось в СБУ с просьбой принять соответствующие меры в отношении доменного имени pravda-ua.com, через который злоумышленники распространяли фейковые публикации якобы от имени издания.

Напомним:

Журналист Павел Казарин сообщил, что неизвестные в сети распространяют фейковые публикации якобы от "Украинской правды" от его имени, "Украинская правда" официально обращается в СБУ с просьбой принять соответствующие меры.