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На киевском Подоле ликвидируют повреждения водомагистрали: отсутствует вода на некоторых улицах

Суббота, 11 мая 2024, 10:51 - Владимир Туник-Фриз

"Киевводоканал" ликвидирует повреждения водомагистрали на улице Константиновская, что на Киевском Подоле. Вследствие этого, водоснабжение отсутствует на некоторых улицах.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Повреждение водомагистрали произошло на участке диаметром 500 мм.

В частности, поставки воды ограничены на улицах: Межигорская, Спасская, Константиновская, Юрковская.

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В "Киевводоканале" обещают приложить максимум усилий, или оперативно ликвидировать последствия аварии.

Экономическая правда

Киев Киевводоканал вода
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