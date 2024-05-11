На киевском Подоле ликвидируют повреждения водомагистрали: отсутствует вода на некоторых улицах
Суббота, 11 мая 2024, 10:51 -
"Киевводоканал" ликвидирует повреждения водомагистрали на улице Константиновская, что на Киевском Подоле. Вследствие этого, водоснабжение отсутствует на некоторых улицах.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Повреждение водомагистрали произошло на участке диаметром 500 мм.
В частности, поставки воды ограничены на улицах: Межигорская, Спасская, Константиновская, Юрковская.
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В "Киевводоканале" обещают приложить максимум усилий, или оперативно ликвидировать последствия аварии.
Экономическая правда
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