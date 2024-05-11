В ночь на 11 мая беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" - УП

В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в ГУР.

ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность завода составляет 14,8 млн. тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО "Лукойл".

"В ночь на 11 мая в России снова „грохотало". В 03-45 на Волгоградский НПЗ, который принадлежит ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", пришли БПЛА Главного управления разведки. Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6", - сообщили в ГУР МО.

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Известно, что повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключены семь холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1.

Напомним:

Российские паблики и некоторые СМИ сообщали, что в ночь на 11 мая над Волгоградской и Курской областями было сбито семь беспилотников. Работу ПВО слышали в Красноармейском районе Волгограда.

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В ночь на 3 февраля 2024 года Волгоградский НПЗ подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего возник пожар.

После серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в марте, парализовавших работу крупных предприятий "Роснефти" и "Лукойла", выпуск автомобильного бензина в РФ упал на 7,4%.