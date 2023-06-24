ЕС и Meta договорились провести стресс-тест по правилам Евросоюза об онлайн-контенте

Компания Meta и Европейский Союз договорились о проведении в июле стресс-теста по правилам ЕС в отношении онлайн-контента после того, как руководитель отрасли Тьерри Бретон (Thierry Breton) потребовал от платформы социальных сетей немедленно принять меры в отношении контента Meta, ориентированного на детей.

Об этом пишет Reuters.

Бертон сообщил, что провел продуктивную дискуссию с генеральным директором Meta Марком Цукербергом в Менло-Парке относительно цифровых правил ЕС: DSA, DMA и AI Act. Он также добавил, что 1 000 сотрудников Meta работают над Законом о цифровых услугах (DSA).

Ранее в июне Бретон заявил, что Meta должна будет продемонстрировать меры, которые она планирует принять для соблюдения правил ЕС в отношении онлайн-контента, известных как Закон о цифровых услугах (DSA), после 25 августа, или столкнуться с серьезными санкциями.

DSA запрещает определенные виды таргетированной рекламы на онлайн-платформах, в частности те, которые предназначены для детей, или те, которые используют особые категории персональных данных, такие как этническая принадлежность, политические взгляды и сексуальная ориентация.

Экономическая правда.