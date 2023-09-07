Власть медлит с санкциями против 25 пророссийских политиков, их активы не могут конфисковать - СМИ

С начала большой войны Служба безопасности Украины не инициировала санкции против большинства топ-пророссийских политиков Украины: из по меньшей мере 32 таких политиков под украинские санкции попали только в 7, конфисковали имущество только у одного из них – Виктора Януковича.

Об этом говорится в расследовании StateWatch для Kyiv Independent.

Кто попал под санкции и по каким критериям?

Отмечается, что с начала крупного вторжения СНБО ввел санкции против более 5,5 тысячи организаций и 6 тысяч человек. По данным Минюста, у 250 из них есть активы в Украине. Но на сегодняшний день государство арестовало активы только у 26 человек, попавших под санкции.

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Проанализировав санкционные списки StateWatch обнаружила, что украинские власти не желают вносить в новые санкционные списки известных и влиятельных пророссийских политиков: по меньшей мере 25 топ-пророссийских политиков в Украине, годами поддерживавших режим Путина, до сих пор не попали в санкционные списки. Соответственно эти лица сохранили контроль над своими активами, которые уже могли быть конфискованы в пользу Украины и задействованы для восстановления.

"Основная причина состоит в том, что СБУ является фаворитом по инициированию санкций в межправительственной рабочей группе по санкциям. Эта группа, созданная в августе 2022 года, объединяет несколько государственных органов, таких как Минэкономики и СБУ. Он регулярно собирается, чтобы дать разрешение на санкции и передавать их на утверждение СНБО", – говорится в материале.

По словам источников StateWatch, СБУ объясняет свою медлительность тем, что сбор информации о влиятельных пророссийских политиках занимает больше времени, чем о коллаборационистах более низкого уровня.

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Более того, более 600 граждан Украины, к которым применены санкции, не только не являются политическими фигурами высокого уровня, но и малоизвестны.

В то же время Служба безопасности не инициировала санкции против большинства топ-пророссийских политиков Украины: из по меньшей мере 32 таких политиков украинские санкции попали только в семь. Только у одного из них – Виктора Януковича – конфисковали имущество.

По примеру США, Великобритании, ЕС и других СНБО Украины вводит санкции против российского военно-политического руководства, бизнес-кругов, компаний и организаций, но не самых выдающихся украинских пророссийских политиков.

Некоторые из них уже восемь лет находятся в санкционных списках иностранных государств, но до сих пор не попали под санкции в Украине, - констатируют аналитики.

Начиная с 24 февраля 2022 года, Украина ввела санкции только против 7 из 32 ведущих пророссийских политиков. Среди них – экс-глава Администрации президента Януковича Андрей Клюев и экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович, против которых США ввели санкции еще в 2015 и 2022 годах соответственно.

Еще один скандально известный бывший чиновник, попавший под санкции США, но не Украины – экс-заместитель Клюева Андрей Портнов. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Портнов еще не под санкциями Украины, поскольку СБУ их не инициировала.

По словам анонимного источника в правительстве, на заседаниях межправительственной рабочей группы по санкциям представители СБУ объясняют свою приверженность инициированию санкций тем, что они должны соблюдать закон. Согласно ему, санкции могут быть применены только в отношении лиц, не имеющих гражданства Украины, или лиц, причастных к терроризму.

Если первое доказать сравнительно легко, то, когда приходится доводить причастность человека к терроризму, все зависит от СБУ: в одних случаях ведомство может оперативно предоставить правительственной рабочей группе доказательства, а в других – искать их годами.

По словам правительственного источника StateWatch, многие известные пророссийские деятели в Украине давно попали бы под санкции, если бы СБУ поделилась информацией о ходе собственного расследования терроризма в отношении этих лиц во время заседаний межправительственной рабочей группы по санкциям, но этого не происходит.

СБУ активно проверяет многочисленных коллаборационистов, которые пошли работать на власть оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения России СНБО ввел санкции против 648 граждан Украины. Самая распространенная причина введения санкций — не терроризм, а активное политическое сотрудничество с врагом.

Какие санкции задерживают?

В мае 2022 года парламент внес изменения в закон о санкциях, добавив возможность блокировать и арестовывать активы подсанкционных лиц и их окружение. За ним все санкции, введенные до мая 2022 года, должны быть возобновлены.

Экс-министр внутренних дел времен Януковича Виталий Захарченко, находившийся среди организаторов разгона милицией протестующих во время Евромайдана, был в санкционных списках еще в 2021 году, но санкции не предусматривали ареста активов. Поэтому для конфискации имущества Захарченко в пользу государства пришлось повторно внести в санкционные списки.

Через год СНБО так и не внесла Захарченко в новые санкционные списки. В феврале в "Слуге народа" заявили, что Зеленский лишил Захарченко, среди других чиновников времен Януковича, гражданства Украины из-за наличия у них российских паспортов.

"Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация всего имущества, корпоративных прав и других активов в пользу государства", - сказал глава фракции СН в Раде Давид Арахамия.

"Но в течение следующих шести месяцев никаких действий не последовало. Захарченко подпадает под санкции сразу по двум критериям – наличие российского гражданства и якобы причастность к терроризму", –

Кроме Захарченко из многих пророссийских бывших топ-чиновников, не попавших в санкционные списки после смены процедуры в 2022 году, экс-премьер-министр времен Януковича Николай Азаров, эксминистр образования Дмитрий Табачник, олигархи Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.

"На этом этапе особенно заметна избирательность СБУ по отношению к тому, к кому будут применены санкции. Нет никаких доказательств умышленного содержания чиновниками санкций против пресловутых пророссийских политиков в Украине, имеющих значительные активы в Украине, которые могли быть конфискованы для восстановления страны. В то же время, информация из санкционных списков свидетельствует о том, что СБУ тратит значительные ресурсы на санкцию неизвестных мелких чиновников на оккупированных территориях, не имеющих значительных активов", – пишет автор расследования.

Промедление с санкциями против известных пророссийских политиков источник в ОП объясняет двумя основными причинами:

интересы уголовного производства по ним иногда преобладают над интересами конфискации;

закон не имеет обратного действия, поэтому для повторного включения в санкционные списки должны быть доказательства противоправных действий лица, совершенных после полномасштабного вторжения РФ.

Межправительственная рабочая группа по санкциям еще в сентябре 2022 года утвердила пакет документов для наложения санкций на Захарченко. Затем рабочая группа по санкциям направила документы Захарченко в СНБО, где они лежат уже год. Украинские активы Захарченко остаются неконфискованными.

Для решения этой проблемы Минэкономики разработало Концепцию государственной санкционной политики, ограничивающей дискреционные полномочия СБУ по выбору объектов санкций.

В Минэкономики утверждают, что направили Концепцию на согласование в СНБО, но через год пока ничего не известно ни о ее содержании, ни о том, когда она может быть утверждена.