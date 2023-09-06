СБУ разоблачила коррупционные схемы на таможнях трех областей и взяточницу в налоговой в Одесской области

Служба безопасности разоблачила коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях, а также разоблачила на коррупции чиновницу Государственной налоговой службы Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Четырех должностных лиц таможенных органов уже задержали правоохранители, чиновнице налоговой сообщили о подозрении.

Подозреваемая – руководительница одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы – требовала взятку в 5 тыс. долл. у местного предпринимателя. ˗ обещала возобновить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчетной документации.

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Что касается таможенников, то СБУ установила, что должностные лица за взятки "помогали" бизнесменам ввозить свои товары "по ускоренной процедуре" и "обходить" обязательные импортные платежи.

Так, в Одессе задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который "занижал" для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления.

Ежемесячно из-за этой схемы чиновник проводил почти 100 товарных контейнеров, каждый из которых "оценивал" в 500 дол.

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Во Львове задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец", который требовал деньги за несоздание бюрократических препятствий во время таможенного оформления международных отправлений. В случае отказа предоставить взятку - угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков прохождения таможенного контроля.

В Житомире перед судом предстанут глава местной таможни и ее подчиненный – начальник отдела контроля таможенной стоимости.

"Должностные лица создали собственную организованную преступную группировку и регулярно получали взятки от предпринимателей за "беспрепятственный" ввоз иностранных товаров в Украину", - добавили в СБУ.

По всем делам продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех виновных.