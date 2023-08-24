СБУ продолжает разоблачать агентуру, которая помогала россиянам обстреливать киевские ТЭЦ

Служба безопасности Украины задержала очередного российского агента, который помогал оккупантам готовить обстрелы киевских ТЭЦ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанным оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская спецслужба завербовала дистанционно.

После начала полномасштабной войны мужчина, имитируя ведение страхового бизнеса, инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий якобы с целью заключения договоров страхования.

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На самом деле предатель использовал встречи, чтобы узнать о последствиях прилетов по украинским объектам критической инфраструктуры: масштабы повреждений, техническое состояние атакованных электростанций в Киеве и тому подобное.

Полученные сведения агент ГРУ передавал через мессенджер своему куратору из спецслужбы. Эту информацию захватчики использовали для подготовки новых и корректировки повторных ракетных ударов по ТЭЦ столицы во время отопительного сезона.

СБУ задержала предателя по месту его проживания в одном из поселков Киевской области.

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Сейчас предатель находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напоминаем:

Это не первое задержание агентов ФСБ, которые помогали россиянам реализовать планы по уничтожению энергоинфраструктуры Киева.

Так, в сентябре 2022 года в Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона. Предатели осуществляли фотофиксацию объектов, передавая в РФ материалы с пометками на электронных картах и детальным описанием прилегающей территории.

В феврале 2023 года СБУ разоблачила сотрудника "Укрзализныци", который работал на ФСБ и корректировал ракетные удары по ТЭЦ Киева. Вражеский приспешник передавал оккупантам и координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.

Российским агентом оказался действующий чиновник Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения. В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.