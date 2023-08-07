"Укрэнерго" зафиксировало новый рекорд потребления электроэнергии

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" зафиксировала наибольший максимум потребления в энергосистеме за все выходные лета - в субботу, 5 августа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что потребление в субботу по сравнению с предыдущими выходными было выше на 10,7%.

"Для энергосистемы это мощность более 5 тепловых энергоблоков, которые должны дополнительно включиться", - объясняют в "Укрэнерго".

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Кроме того, максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы, что нетипично для выходных. Причиной в Укрэнерго указывают аномальную жару и активное использование кондиционеров.

"Такое высокое потребление - существенная нагрузка на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена", - говорится в сообщении.

Потребителей еще раз призывали бережливо потреблять электроэнергию:

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охлаждать помещение не ниже 23˚С;

выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;

выключать свет, выходя из помещения.

Напоминаем:

К концу июля в рамках подготовки к отопительному сезону в украинские подземные газохранилища уже закачали 80% от необходимого объема газа, также продолжается восстановление энергетики.