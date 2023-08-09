Из-за непогоды есть отключения электроэнергии в 4 областях – "Укрэнерго"

Во вторник, 8 августа, максимум потребления электроэнергии снизился на 4% по сравнению с понедельником. Из-за непогоды есть отключения в 4 областях, из-за боевых действий в целом обесточены 425 населенных пунктов.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Снижение максимума потребления в госкомпании объясняют уменьшением жары.

"Для энергосистемы это мощность около 2 тепловых энергоблоков, которые не пришлось дополнительно включать, что позволило сэкономить ресурсы.

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Однако лето продолжается, умеренные температуры сменяются высокими, и потребление сразу начинает расти. Это создает существенную нагрузку на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности для покрытия высокого потребления существенно ограничена", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призывают экономно потреблять электроэнергию:

охлаждать помещения не ниже 23˚С;

выключить мощные электроприборы или пользуйтесь ими по очереди;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток;

выключать свет, когда выходите из помещения.

Как отчитываются в госкомпании, за сутки в ремонты выведены несколько тепловых энергоблоков. В то же время несколько энергоблоков вернулись в работу после завершения ремонтов.

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"Поэтому ситуация с доступными объемами мощности для покрытия потребления существенно не изменилась. В августе - наибольшее количество энергоблоков в ремонтах, поэтому возможности производства электроэнергии ограничены.

Особенно это ощутимо в вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а потребление при этом самое высокое и для его покрытия приходится привлекать все доступные тепловые и гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.

В среду осуществляется импорт электроэнергии из Словакии почти в течение всех суток с максимальной мощностью до 350 МВт, а также с 9:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 из Молдовы до 208 МВт. Экспорт отсутствует.

"Восстановлена часть оборудования на двух подстанциях в южном регионе. Частичное восстановление оборудования повысило надежность передачи электроэнергии по магистральным сетям для потребителей. Работы продолжаются для полного восстановления функционала подстанций", - говорят в "Укрэнерго".

Из-за боевых действий в целом обесточенными остаются 425 населенных пунктов. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Из-за непогоды есть обесточивание в 43 населенных пунктах в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Восстановление питания продолжается.

Экономическая правда