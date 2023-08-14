Украина импортирует электроэнергию из трех стран

Украина в понедельник осуществляет импорт электроэнергии из Словакии, Польши и Молдовы в течение всех суток с максимальной мощностью до 850 МВт в отдельные часы. Экспорта нет.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В госкомпании также отчитались, что в воскресенье, 13 августа, максимум потребления был наименьший с начала августа.

"Максимум потребления был на 6,8% ниже по сравнению с показателями предыдущего воскресенья и на 4% меньше вечернего максимума в рабочий день пятницу 11 августа.

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Уменьшение пика потребления связано как со снижением температуры (с 27,1˚С 6 августа до 20,6˚С 13 августа), так и с более распределенным в течение суток графиком использования мощных бытовых приборов, что характерно для выходных. Но уже с понедельника метеорологи прогнозируют новое усиление жары", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призывают экономно потреблять электроэнергию:

охлаждать помещения не ниже 23˚С;

выключить мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток;

выключать свет, когда выходите из помещения.

В то же время из-за ночной атаки было обесточено около 2 тыс потребителей в Одесской области. Свет потребителям удалось вернуть через 1,5 часа после обесточивания.

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Кроме этого, из-за непогоды есть обесточивание в 2 населенных пунктах в Черниговской области Украины, восстановление питания продолжается. Из-за боевых действий в целом обесточены 418 населенных пунктов.

"Ремонты все еще продолжаются на большом количестве энергоблоков, поэтому возможности производства электроэнергии ограничены, особенно в вечерние часы", - отчитываются в ведомстве.

Экономическая правда