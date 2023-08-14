Украина импортирует электроэнергию из трех стран
Украина в понедельник осуществляет импорт электроэнергии из Словакии, Польши и Молдовы в течение всех суток с максимальной мощностью до 850 МВт в отдельные часы. Экспорта нет.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
В госкомпании также отчитались, что в воскресенье, 13 августа, максимум потребления был наименьший с начала августа.
"Максимум потребления был на 6,8% ниже по сравнению с показателями предыдущего воскресенья и на 4% меньше вечернего максимума в рабочий день пятницу 11 августа.
Уменьшение пика потребления связано как со снижением температуры (с 27,1˚С 6 августа до 20,6˚С 13 августа), так и с более распределенным в течение суток графиком использования мощных бытовых приборов, что характерно для выходных. Но уже с понедельника метеорологи прогнозируют новое усиление жары", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призывают экономно потреблять электроэнергию:
- охлаждать помещения не ниже 23˚С;
- выключить мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди;
- переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток;
- выключать свет, когда выходите из помещения.
В то же время из-за ночной атаки было обесточено около 2 тыс потребителей в Одесской области. Свет потребителям удалось вернуть через 1,5 часа после обесточивания.
Кроме этого, из-за непогоды есть обесточивание в 2 населенных пунктах в Черниговской области Украины, восстановление питания продолжается. Из-за боевых действий в целом обесточены 418 населенных пунктов.
"Ремонты все еще продолжаются на большом количестве энергоблоков, поэтому возможности производства электроэнергии ограничены, особенно в вечерние часы", - отчитываются в ведомстве.
Экономическая правда