НБУ определил двадцатку лучших рисковых страховщиков Украины

Национальный банк определил двадцатку лучших рисковых страховщиков Украины по собранным чистым премиям за I полугодие 2023 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой обнародованные НБУ основные показатели деятельности страховых компаний Украины за первые шесть месяцев 2023 года.

Так, лидерами страхового рынка Украины по собранным чистым страховым премиям в январе-июне 2023 года стали страховые компании:

А RX (1,507 млрд грн),

"Уника" (1,267 млрд грн)

СГ "ТАС" (1,261 млрд грн).

Лидерами по страховым выплатам в этом периоде стали:

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