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НБУ определил двадцатку лучших рисковых страховщиков Украины

Четверг, 17 августа 2023, 12:43 - Лия Ильченко

Национальный банк определил двадцатку лучших рисковых страховщиков Украины по собранным чистым премиям за I полугодие 2023 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой обнародованные НБУ основные показатели деятельности страховых компаний Украины за первые шесть месяцев 2023 года.

Так, лидерами страхового рынка Украины по собранным чистым страховым премиям в январе-июне 2023 года стали страховые компании:

  • А RX (1,507 млрд грн),
  • "Уника" (1,267 млрд грн)
  • СГ "ТАС" (1,261 млрд грн).

Лидерами по страховым выплатам в этом периоде стали:

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  • "УСГ" - 702,5 млн грн,
  • "УНИКА" - 672,7 млн грн,
  • АРКС - 625,7 млн грн.
 

страховые компании Нацбанк
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