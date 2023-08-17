НБУ определил двадцатку лучших рисковых страховщиков Украины
Четверг, 17 августа 2023, 12:43 -
Национальный банк определил двадцатку лучших рисковых страховщиков Украины по собранным чистым премиям за I полугодие 2023 года.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой обнародованные НБУ основные показатели деятельности страховых компаний Украины за первые шесть месяцев 2023 года.
Так, лидерами страхового рынка Украины по собранным чистым страховым премиям в январе-июне 2023 года стали страховые компании:
- А RX (1,507 млрд грн),
- "Уника" (1,267 млрд грн)
- СГ "ТАС" (1,261 млрд грн).
Лидерами по страховым выплатам в этом периоде стали:
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- "УСГ" - 702,5 млн грн,
- "УНИКА" - 672,7 млн грн,
- АРКС - 625,7 млн грн.
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