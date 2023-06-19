Нацбанк будет регулировать страховых агентов: обсуждается проект постановления

Регулирование деятельности страховых агентов и брокеров в Украине будет осуществлять Национальній банк.

Соответствующий проект постановления Нацбанк выставил на общественное обсуждение.

Как напоминают в Нацбанке, новый Закон Украины "О страховании" предусматривает введение новых подходов к регулированию деятельности страховых посредников. Этот процесс будет происходить в два этапа.

На первом этапе (с 1 января 2024 года) вступят в силу положения, которые в целом соответствуют существующему подходу к регулированию, но с отдельными уточнениями. Их цель - подготовить рынок к выполнению новых требований, приближенных к европейской практике.

Второй этап (с 1 января 2025 года) предусматривает концептуальное обновление подходов к регулированию посреднической деятельности в сфере страхования. Национальное законодательство будет адаптировано к требованиям Директивы 2016/97/ЕС Европейского Парламента и Совета от 20 января 2016 года о реализации страховых продуктов.

Среди ключевых новаций - введение регулирования, регистрации и повышение требований к квалификации и обучения всех категорий страховых посредников, в том числе страховых агентов и работников страховка, которые реализуют страховые продукты.

Также существенно будут изменены подходы к объему и необходимости раскрытия страховыми посредниками информации клиентам при заключении договоров страхования.

На данный момент с целью обеспечения реализации первого этапа Национальный банк предлагает для обсуждения следующие положения:

распространить регулирование Национального банка по осуществлению деятельности страхового агента на физических лиц-предпринимателей (на сегодня деятельность страховых агентов регулируется актом Кабинета Министров Украины);

расширить возможности для представительств брокеров-нерезидентов осуществлять зачисление и перечисление страховых (перестраховочных) премий головному офису брокера-нерезидента;

предоставить право Национальному банку исключать из Государственного реестра страховых и перестраховочных брокеров лиц, связанных со страной-агрессором.

Кроме того, предлагается определить фиксированные сроки представления брокерами в Национальный банк опросника и документов, подтверждающих приведение брокерами своей деятельности в соответствие с требованиями Положения о регистрации страховых и перестраховочных брокеров и условия осуществления посреднической деятельности в сфере страхования.

Предполагается, что проект постановления после его принятия будет действовать до 1 января 2025 года - даты введения в действие раздела XII "Реализация страховых и перестраховочных продуктов" нового Закона Украины "О страховании".

Национальный банк будет принимать замечания и предложения к проекту изменений до 8 июля 2023 года на электронный адрес: NBFI.regulations@bank.gov.ua или на почтовый адрес: ул. Институтская, 9, г. Киев-8, 01601.

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