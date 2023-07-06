Страхование жизни и здоровья во время войны: что предлагают украинцам

В Україні, на відміну від багатьох розвинених країн, діє добровільна система медичного страхування. В певній, частково наближеній до європейського стандарту, формі в нашій країні медичне страхування працює через державну Програму медичних гарантій, в рамках якої послуги надаються безкоштовно.

Програма працює наступним чином: з частини податків, які сплачують українці, формується страховий фонд, що спрямовують на її фінансування. Кошти з цього фонду направляють до лікарні, до якої звернувся пацієнт. Проте на ринку є багато приватних компаній, які пропонують послуги з медичного страхування.

І якщо раніше до них звертались переважно корпоративні клієнти, які прагнули забезпечити своїм працівникам якісне медичне обслуговування (в приватних клініках), то після 24 лютого 2022 року постало питання страхування здоров’я та життя від ризиків, пов’язаних з війною. Наприклад, від випадків, коли цивільні постраждали від уламків ракет тощо.

Які умови та послуги з медичного страхування зараз пропонують найбільші приватні компанії?

Реклама:

Як обирали страховиків? Спеціалізований журнал Insurance Top склав рейтинг страхових компаній, зокрема за сумою виплат у першому кварталі 2023 року. Для аналізу обралося топ-10 компаній з рейтингу. Порівнювалося дві послуги: страхування здоров’я та страхування від воєнних ризиків (за наявності). У всіх компаніях обирався базовий поліс, тобто з мінімальним набором страхового покриття.

"Уніка"

Компанія пропонує три програми страхування життя та здоров’я. Мінімальний пакет коштує 15,6 тис грн на рік (1,3 тис грн на місяць).

Страхова сума у такому пакеті становить 75 тис грн. Для клієнта доступна цілодобова підтримка лікарів, обслуговування у приватних клініках, амбулаторно-поліклінічна допомога, екстрена госпіталізація та забезпечення медикаментами.

Також страховка покриває планову стаціонарну допомогу, хірургію (в межах 3 тис грн) та екстрену стоматологію (500 грн). Дорожчі пакети відрізняються страховою сумою, коштами, які покривають хірургію та стоматологію, а також рівнем приватних клінік.

Однак жодна з програм не покриває випадки, пов’язані з воєнними діями.

ТАС

Компанія пропонує кілька варіантів медичного страхування. Мінімальний пакет передбачає страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку чи гострої хвороби. Вартість такої послуги – 300 грн за рік, а страхова сума становить 50 тис грн.

Пакет "Оптимальний" також передбачає медичне страхування на випадок смерті, а також на випадок виникнення гострої хвороби (якщо вона виникла вперше у житті і вимагає екстреного лікування).

Його вартість – 750 грн, а страхова сума – 70 тис грн. Однак з цієї суми лише 20 тис грн виділяється на лікування чи хірургію. Інші кошти – сума на випадок смерті.

Страхування від ризиків, пов’язаних з війною в компанії не практикують.

ARX

Страхова компанія пропонує три основні поліси з обсягом покриття на 100 тис грн, 200 тис грн та 500 тис грн. Найдешевший коштує від 1080 грн та передбачає дистанційні консультації лікарів, швидку медичну допомогу (до 5 разів на рік), екстрену стаціонарну допомогу та проведення ПЛР-тестів за наявності медичних показів до госпіталізації.

Крім цього, клієнт може укласти договір медичного страхування, маючи хронічне захворювання і його загострення вважатиметься страховим випадком.

Також в ARX пропонують окремий поліс страхування цивільних від нещасних випадків в умовах воєнного стану. До таких випадків відносять заподіяння шкоду здоров'ю, що трапилось через:

влучення снарядів, мін, куль;

обрушення будівель;

пожежу;

мінування територій.

Щоправда, програма діє у тих районах України, де не проводяться воєнні (бойові) дії та які не перебувають в тимчасовій окупації або оточенні. Якщо ж людина придбала такий поліс перебуваючи поза зоною бойових дій, але потім опинилась в ній через рухомість лінії фронту, компанія не відмовлятиме у виплатах.

Тривалість страхового покриття різна – від одного місяця до року. Вартість такої страховки становить від 125 грн на місяць, тобто 1,5 тис грн на рік. Страхова сума при максимальній вартості поліса становить 100 тис грн.

Однак саме всю суму виплатять лише у випадку смерті. У випадку отримання травм виплачується певний відсоток від страхової суми – залежно від ступеня тяжкості.

"Інго"

Компанія пропонує кілька пакетів послуг медичного страхування, в рамках яких компенсації можуть становити від 150 тис грн до 210 тис грн. Поліси покривають амбулаторну допомогу, швидку та екстрену допомогу.

За бажанням в усі пакети можна додати стоматологію, лікувальні масажі, профілактику хронічних захворювань, профілактичний медичний огляд, вакцинацію від грипу тощо.

Наприклад, пакет "Легкий" зі страховою сумою у 120 тис грн передбачає обслуговування у державній клініці, швидку та невідкладну допомогу, екстрений стаціонар, медикаменти, планову стаціонарну допомогу та фізіотерапію. Вартість такого пакету – 7690 грн за рік.

Для порівняння, у дорожчому пакеті до цих послуг також додається обслуговування у приватних клініках, а також розширена гінекологія та урологія. Крім цього страхова компанія може компенсувати витрати на лікування, якщо клієнт самостійно оплачував його. Для цього потрібно надати відповідні чеки.

А от здійснення страхових виплат у разі воєнних ризиків, у договорі не передбачено. Однак, у компанії уточнили, що вони не відмовляють у виплатах у випадку отримання травм від бойових дій.

"Арсенал страхування"

Компанія страхує лише корпоративних клієнтів – колективи від 10 осіб. Вартість поліса та страхова сума залежить від кількості застрахованих людей, їхнього місця роботи, міста тощо.

Однак такий вид страхування також не розрахований на покриття воєнних ризиків.

ВУСО

Компанія пропонує клієнтам послугу "Медичний консьєрж". Це страхування, яке передбачає швидку допомогу, амбулаторну та стаціонарну допомогу, забезпечення медикаментами. Мінімальний пакет коштує 3,6 тис грн на рік, а страхова сума становить 75 тис грн.

Страхування покриває гострі захворювання, загострення хронічних хвороб та нещасні випадки.

На момент виходу публікації в компанії не змогли надати інформацію про покриття воєнних ризиків.

"PZU Україна"

Клієнти компанії можуть застрахувати себе від травм внаслідок нещасного випадку, настання інвалідності та смерті внаслідок нещасного випадку. Вартість поліса залежить від віку, статі застрахованої людини, а також її професійної діяльності. Тому всі ці умови потрібно дізнаватись особисто.

Розбираємо на прикладі. Для дівчини 25-ти років тариф буде меншим. Вважається, що молодий організм більш здоровий. Однак з іншого боку професію журналіста страхова вважає ризикованою, відповідно і вартість буде більшою.

Загалом, в компанії встановили вартість страхового полісу у 2 133 грн, а страхова сума становить 100 тис грн.

Розмір страхових виплат становить:

у разі смерті – 100% страхової суми;

у разі встановлення інвалідності I групи – 100% страхової суми;

у разі встановлення інвалідності II групи – 70% страхової суми;

у разі встановлення інвалідності III групи – 50% страхової суми;

у разі травми – від 10% до 80% страхової суми за кожну травму, але в сукупності не більше 100%.

Для кожної травми є фіксований відсоток виплат. Наприклад, у разі струсу головного мозку страхова виплачує 10% від страхової суми. У разі смерті в результаті хвороби протягом перших 3 місяців дії договору, страхова виплата не проводиться.

Крім цього, є перелік людей, яких не страхують. До них зокрема відносяться люди з інвалідністю, онкохворі, хворі на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, хворі на хронічну ниркову або легеневу недостатність, хворі на хронічний гепатит. Також ця компанія не страхує людей, чия робота або хобі мають підвищений ризик для їхнього життя та/або здоров’я.

Що стосується воєнних ризиків, то покриття таких випадків договором не передбачено.

"Княжа"

Компанія пропонує корпоративне добровільне медичне страхування за 2200 грн на рік на кожного працівника. Застрахуватися може колектив від 10 людей.

Такий поліс покриває допомогу у разі гострого захворювання, загострення хронічної хвороби, травми, отруєння, нещасного випадку або інші випадки погіршення здоров'я.

Для фізичних осіб діє інший поліс – "Моя сім’я". Застрахуватися може родина від 2 до 7 осіб. Оплачує поліс кожен окремо, а страхова сума ділиться на всіх. Вартість середнього поліса – 1 550 грн, а страхова сума становить 147 тис грн.

Такий поліс покриває лікування онкологічних захворювань, гепатиту C, лікування в разі нещасного випадку. Однак поліс не покриває воєнні ризики.

"Оранта"

Компанія пропонує програму медичного страхування від 1140 грн на рік – зі страховим захистом від 75 тис грн. Програма покриває такі страхові випадки: гостре захворювання, загострення хронічного захворювання, нещасний випадок, травма, інфікування коронавірусом.

Тобто, для клієнта доступна швидка невідкладна допомога, встановлення первинного діагнозу, транспортування до лікарні та стаціонарне лікування. У цей пакет послуг також входить невідкладна стоматологічна допомога, однак ліміт на послуги становить лише 500 грн. Також включені послуги травмпункту (ліміт – 1,5 тис грн).

А от діагностика та лікування критичних захворювань, зокрема, онкології, туберкульозу, цукрового діабету, у найдешевший пакет не входить. Така опція доступна у пакеті "Стандарт" за 4873 грн за рік.

На момент виходу публікації в компанії не змогли надати інформацію про покриття воєнних ризиків.

В "Українська страхова група" відповіді на запит ЕП щодо медичного страхування та страхування здоров'я, на момент виходу публікації не надали.