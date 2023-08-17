НБУ визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України
Четвер, 17 серпня 2023, 12:43 -
Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням оприлюднені НБУ основні показники діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року.
Так, лідерами страхового ринку України за зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2023 року стали страхові компанії:
- А RX (1,507 млрд грн),
- "Уніка" (1,267 млрд грн)
- СГ "ТАС" (1,261 млрд грн).
Лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали:
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- "УСГ" – 702,5 млн грн,
- "УНІКА" – 672,7 млн грн,
- АРКС- 625,7 млн грн.
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