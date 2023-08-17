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НБУ визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України

Четвер, 17 серпня 2023, 12:43 - Лія Ільченко

Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням оприлюднені НБУ основні показники діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року.

Так, лідерами страхового ринку України за зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2023 року стали страхові компанії:

  • А RX (1,507 млрд грн),
  • "Уніка" (1,267 млрд грн)
  • СГ "ТАС" (1,261 млрд грн).

Лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали:

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  • "УСГ" – 702,5 млн грн,
  • "УНІКА" – 672,7 млн грн,
  • АРКС- 625,7 млн грн.
 

страхові компанії Нацбанк
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Економічна правда
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