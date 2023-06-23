Военные риски: Marsh McLennan поможет Украине с выходом на рынки страхования от терроризма

Международная брокерская компания по перестрахованию Marsh McLennan объявила о сотрудничестве с правительством Украины для открытия доступа к мировому страховому рынку.

Об этом сообщается на сайте Marsh McLennan.

"Marsh McLennan будет работать с украинским правительством и страховщиками над созданием платформы, которая предоставляет данные, необходимые для оценки рисков войны в Украине. Это необходимо, чтобы начать предлагать коммерческую страховую защиту и разблокировать инвестиционный капитал. Платформа обеспечит доступ к необходимым данным, которые позволят страховщикам с большей уверенностью оценивать и страховать военные риски в стране, и повысят готовность к выходу на рынок", - говорится в сообщении.

Сообщается, что украинское правительство уже обязалось делиться детальной информацией со страховой отраслью, чтобы обеспечить эффективное и целенаправленное моделирование рисков для перестройки рынка коммерческого страхования.

В свою очередь, Marsh McLennan уже вышла с предложением о создании пула страхования военных рисков к правительствам Украины и стран G7.

"Это будет многонациональное государственно-частное партнерство, основанное на существующих пулах страхования от терроризма, которые в настоящее время действуют в нескольких странах G7", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эту работу Marsh McLennan будет осуществлять на безвозмездной основе.

"Я горжусь тем, что наши коллеги стоят вместе с народом Украины", - отметил президент и главный исполнительный директор Marsh McLennan Джон Дойл, слова которого приведены в сообщении.

В свою очередь, заместитель министра экономики Украины Александр Грибан добавил, что доступ к мировому страховому рынку жизненно важен для начала долгого пути к восстановлению экономики Украины.

"Эта поддержка со стороны Marsh McLennan является решающим шагом, который помогает нам привлечь инвестиции, необходимые нам для восстановления и укрепления", - пояснил он.

Marsh McLennan - ведущая мировая компания, предоставляющая профессиональные услуги в сфере управления рисками, стратегии и управления персоналом. Более 85 тыс. сотрудников компании консультируют клиентов в 130 странах мира. Годовой доход компании составляет более $20 млрд.

Напоминаем:

Ранее стало известно, что многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. Это первый подобный проект. Страхование военных рисков в Украине будет происходить из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE). Соглашение об увеличении гарантии с 17,1 до 40,85 млн евро между MIGA и немецким банковским холдингом ProCredit было подписано в Лондоне во время проведения Конференции по восстановлению Украины-2023 (URC-2023)".

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции в Лондоне объявил о новой программе страхования военных рисков для содействия восстановлению Украины.

Вопрос военного страхования инвестиций является краеугольным для привлечения средств на восстановление страны. Сейчас рассматривается несколько проектов покрытия рисков страны и военного страхования.