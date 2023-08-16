Чехия наложила санкции на главного ракетостроителя России и его зятя

Правительство Чехии на заседании в среду приняло решение добавить в национальный санкционный список Бориса Обносова – генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), разработки которой используются для обстрелов Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно обновленному санкционному перечню, опубликованному на сайте Министерства иностранных дел Чехии, под ограничения попал сам Обносов, а также его дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав.

Ростислав Зориков является постоянным резидентом Чехии минимум с июня 2020 года и владеет недвижимостью на территории города стоимостью более 100 миллионов крон. Ранее в этом году его видели в Праге.

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"Российский олигарх, который стоит за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен понести ответственность. Так же, как и те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью", – прокомментировал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Борис Обносов является генеральным директором российской государственной холдинговой компании КТРВ, которая производит системы вооружения и поставляет их вооруженным силам России.

По данным чешского правительства, Зориковы получили личную выгоду от своих связей с Обносовым. Они владеют и пользуются элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Кроме того, Ольге Зориковой принадлежат 20% акций КТРВ.

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Напоминаем:

Еще в ноябре 2022 года Чехия объявила о намерении составить, кроме санкционного списка, утвержденного Евросоюзом, собственный перечень фамилий тех, кто поддерживает путинский режим.

В конце апреля правительство включило в него московского патриарха Кирилла, а полтора месяца назад – российского бизнесмена Владимира Евтушенко и его сына Феликса Евтушенко.