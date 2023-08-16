Путин созвал срочное совещание из-за падения рубля, готовятся валютные ограничения – FT

Президент РФ Владимир Путин в среду обсудит с российскими чиновниками ужесточение валютного контроля после того, как чрезвычайное повышение ставки на 3,5 процентных пункта не смогло остановить падение рубля.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух ознакомленных источников.

По словам собеседников, Путин заслушает предложения министерства финансов России о том, чтобы обязать экспортеров конвертировать часть своей валютной выручки, большая часть которой сейчас находится за рубежом, в рубли.

Предложения Министерства финансов РФ, с которыми ознакомилась газета, требуют от экспортеров продавать до 80 процентов валютной выручки в течение 90 дней после поставки и запрещают компаниям, которые отказываются выполнять эти требования, получать государственные субсидии.

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Другие предложенные меры включают запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за рубежом, даже странам, которые Россия считает "дружественными"; отмену субсидий на импорт; ограничение валютных свопов; и уменьшение суммы иностранной валюты, которую экспортеры могут вывозить из России.

"Этот шаг, который станет первым случаем ужесточения Россией валютного контроля с первых недель вторжения РФ в Украину в прошлом году, свидетельствует о растущем беспокойстве Кремля влиянием войны на экономику страны.

Министр финансов РФ Антон Силуанов был единственным экономическим чиновником, который высказался в пользу валютного контроля на заседании правительства в понедельник", - пишет издание со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Путин должен выслушать предложения чиновников по укреплению рубля после того, как чрезвычайное повышение ставки Центробанка имело лишь умеренное влияние на обменные курсы.

"Эти вопросы не решаются никак иначе, кроме как с ним", - сказал один из собеседников, знакомый с этим вопросом.

По данным источников Reuters, Россия может возобновить обязательную продажу валютной выручки "в любой момент".

Пять источников агенства на условиях анонимности рассказали, что российские власти обсуждают принудительную конвертацию валютной выручки экспортерами - мера, принятая вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Центральный банк и Министерство финансов России не ответили на запросы о комментариях по этому поводу.

По словам собеседника Reuters, бизнес снова заставят заплатить за ошибки правительства.

"Вы можете доить корову до смерти, но когда она умрет, кого будут доить? Население?", - возмутился он.

Если курс рубля не стабилизируется к пятнице, правительство снова встретится с экспортерами, сообщил источник, хотя неясно, какие именно меры будут введены.

Напоминаем:

Чтобы унять стремительное падение рубля, Центральный банк России резко повысил учетную ставку и обсуждает возвращение обязательной продажи экспортной выручки.

Совет директоров Банка России на экстренном заседании 15 августа принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

Экстренное повышение ставки Центрального банка 15 августа не привело к укреплению рубля, доллар и евро возобновили рост на Московской бирже.

14 августа официальный курс рубля превысил отметку 100 рублей за доллар.

Экономическая правда