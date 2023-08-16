Иран начал вытеснять российскую нефть из Китая

Китай резко нарастил закупки нефти в Иране, заменяя нею слишком дорогую нефть из России, которая становятся все дороже и стоит выше установленного Западом потолка цен.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

В августе КНР импортирует из Ирана 1,5 млн баррелей в сутки — рекордный объем как минимум за последние 10 лет.

По сравнению с январем–июлем, спрос на иранскую нефть вырос более чем в полтора раза.

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Как рассказали Bloomberg работающие в регионе трейдеры, причина — в цене. Иранская нефть предлагается со скидкой $10 за баррель к Brent и стоит значительно дешевле российской.

Напоминаем:

С середины мая нефтяной экспорт из РФ в Азию сократился на 25%, а его объемы — 2,6 млн баррелей в сутки по состоянию на конец июля — стали самыми низкими с начала января.

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В августе, по данным Reuters, стоимость Urals в западных портах РФ поднялась до $70. И хотя это на $15 ниже текущих котировок Brent, реальная скидка значительно меньше, поскольку в конечную стоимость нефти для покупателя заложены расходы на транспортировку и страхование.

Ограничения Запада в отношении цен на российскую нефть в начале года стоило Кремлю 160 млн евро (172 млн долларов) в день.