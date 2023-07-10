Ajax Systems, MacPaw и другие: резиденты Дія.City создали объединение для взаимодействия с госорганами

Резиденты налоговой и правовой системы для технологического бизнеса Дія.City создали объединение, которое поможет представлять интересы ІТ-компаний при взаимодействии с госорганами.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, объединение также будет популяризировать Дія.City в Украине и в мире и усилит цифровую экономику.

"Присоединились уже 16 топовых компаний. Среди них - Reface, Monobank, Ajax Systems, MacPaw, Mate academy, NP Digital, Genesis, Roosh и т.д.", - добавил министр.

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Как добавили в Минцифры, объединение резидентов Дія.City будет работать над:

популяризацией пространства Дія.City, поддержкой его стабильной и прозрачной работы;

защитой интересов ІТ-компаний из объединения;

представлением Украины как мощной технологической державы на международной арене;

развитием ІТ-образования в Украине.

Экономическая правда