Ajax Systems, MacPaw и другие: резиденты Дія.City создали объединение для взаимодействия с госорганами
Понедельник, 10 июля 2023, 11:28 -
Резиденты налоговой и правовой системы для технологического бизнеса Дія.City создали объединение, которое поможет представлять интересы ІТ-компаний при взаимодействии с госорганами.
Об этом сообщил в Telegram вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, объединение также будет популяризировать Дія.City в Украине и в мире и усилит цифровую экономику.
"Присоединились уже 16 топовых компаний. Среди них - Reface, Monobank, Ajax Systems, MacPaw, Mate academy, NP Digital, Genesis, Roosh и т.д.", - добавил министр.
Реклама:
Как добавили в Минцифры, объединение резидентов Дія.City будет работать над:
- популяризацией пространства Дія.City, поддержкой его стабильной и прозрачной работы;
- защитой интересов ІТ-компаний из объединения;
- представлением Украины как мощной технологической державы на международной арене;
- развитием ІТ-образования в Украине.
Экономическая правда
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі: