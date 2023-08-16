В 50 крупнейших IT-компаний Украины сократили штат на 6100 человек за первое полугодие

За первые 6 месяцев 2023 года в 50 крупнейших IT-компаниях Украины количество специалистов сократилось на 6100 человек.

Об этом говорится в материале DOU.

Отмечается, что за последнее полугодие количество специалистов в 50 крупнейших IT-компаниях Украины сократилось на 6100 человек, или 6,6%.

"По состоянию на июль 2023-го общее количество специалистов в топ-50 составляет 86,3 тысячи человек против 92,4 тысячи зимой", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в топ-25 ІТ-компаниях технических работников уменьшилось на 5100 человек. По состоянию на июль 52,8 тысячи.

Добавляется, что на украинском рынке продолжает сохраняться негативная тенденция, стала заметна зимой.

В целом большинство специалистов, которых коснулся отток из крупнейших ІТ-компаний Украины, - технические.

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Напомним:

Образовательный проект IT Generation, который Минцифра запустила летом прошлого года, завершен, успешно прошли обучение 1877 студентов, из которых только 150 нашли работу.