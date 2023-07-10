Threads пересек отметку в 100 миллионов пользователей

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Новое приложение Threads от Meta, которое является конкурентом Twitter, за считанные дни после запуска превысило отметку в 100 миллионов пользователей, преодолев этот рубеж значительно быстрее, чем ChatGPT от OpenAI, который потратил на это два месяца.

Об этом пишет The Verge.

"Приложение Threads почти сразу стало хитом. За первые два часа оно набрало 2 миллиона пользователей, откуда неуклонно поднялось до 5 миллионов, 10 миллионов, 30 миллионов, а затем и до 70 миллионов", - пишет издание.

По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, этот запуск "превзошел ожидания".

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По состоянию на четверг в приложении уже было более 95 миллионов постов и 190 миллионов лайков.

"Тем не менее, Threads все еще находится на начальном этапе и нам придется подождать, чтобы увидеть, сможет ли он завоевать такую же всеобщую популярность, как когда-то Twitter.

По словам руководителя Instagram Адама Моссери, Meta не ставит своей целью заменить Twitter, и компания не собирается активно поощрять "политические и тяжелые новости" на платформе", - добавляет The Verge.

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Напомним:

Новое приложение Threads от Meta, которое является конкурентом Twitter, за первые два дня с момента запуска собрало уже более 70 млн пользователей.

Компания Meta запустила Instagram Threads, который должен стать конкурентом Twitter, приложение уже доступно в Google Play и App Store.

Twitter угрожал подать в суд на Meta Platforms из-за новой платформы Threads в письме, направленном генеральному директору материнской компании Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спиро.

Экономическая правда