Доходы Twitter от рекламы сократились почти вдвое – Маск

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Денежный поток в Twitter остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки.

Об этом заявил Илон Маск, передает Reuters.

Такое положение вещей не соответствует его ожиданиям, озвученным в марте, что Twitter может добиться положительного денежного потока до июня.

Маск заявил, что Twitter не увидел рост доходов от рекламы, который ожидался в июне, добавив, что "июль немного перспективнее". Twitter Spaces также еще не приносил доходов и является "целевым".

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Это последний признак того, что агрессивных мер по сокращению расходов после того, как Маск приобрел Twitter в октябре, недостаточно, чтобы получить положительный денежный поток. А также свидетельствует о том, что доходы Twitter от рекламы, возможно, не восстановились так быстро, как предположил Маск в апрельском интервью с BBC, когда сообщил, что большинство рекламодателей вернулись на сайт", – пишет агентство.

После увольнения тысяч сотрудников и сокращения счетов за облачные услуги Маск заявил, что компания сократила свои недолговые расходы до 1,5 млрд долл. с прогнозируемых 4,5 млрд долл в 2023 году. Также компания сталкивается с ежегодными выплатами процентов в размере около 1,5 млрд долл по причине долга.

Маск добавил, что в 2023 году Twitter должен получить доход в 3 млрд долл по сравнению с 5,1 млрд долл в 2021 году.

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Наем Маском Линды Яккарино, бывшего руководителя рекламы Comcast NBCUniversal, как генерального директора, означало, что продажи рекламы являются приоритетом для Twitter, даже если он работает над увеличением дохода от подписки.

Яккарино вступила в должность в начале июня и сообщил инвесторам, что Twitter планирует сосредоточиться на партнерстве с видео, авторами и торговлей, а также ведет переговоры с политическими деятелями и деятелями индустрии развлечений, платежными службами и издателями новостей и СМИ.

Напоминаем:

Пользователи Twitter с синей галочкой, платящие за продвижение своего контента другим пользователям, распространяют дезинформацию о войне РФ в Украине.