Threads достиг 20% еженедельной аудитории Twitter

getty images

Новый сервис микроблогов Threads от компании Meta уже достиг пятой части еженедельной активной базы пользователей Twitter.

Об этом пишет TechCrunch.

Кроме этого, новое приложение в 86 раз превысило недельную активную базу пользователей Truth Social, которая составляла 1 млн на прошлой неделе.

"Новые данные, предоставленные компанией data.ai, занимающейся исследованием рынка приложений, следуют за другим анализом популярности Threads, который продемонстрировал небольшое падение в начале использования сервиса.

Реклама:

По данным компании Sensor Tower, которая занимается анализом приложений, в конце прошлой недели количество ежедневных активных пользователей Threads снизилось во вторник и среду - примерно на 20% по сравнению с субботой. Потраченное время также уменьшилось на 50%, с 20 минут до 10 минут.

Но импульс роста для Threads еще далеко не закончился. По текущим оценкам, приложение набрало более 150 миллионов загрузок, что в 5,5 раз быстрее, чем Pokémon Go от Niantic, который удерживал рекорд по количеству загрузок с момента своего дебюта в июле 2016 года", - пишет издание.

Отмечается, что Индия, а не США, лидирует по количеству загрузок нового приложения, на которую приходится 33% мировых загрузок. За ней следует Бразилия (22%), затем США (16%), далее - Мексика и Япония, с 8% и 5% соответственно.

Реклама:

Однако сейчас Threads недоступен в ЕС из-за регуляторных препятствий, связанных с вопросами конфиденциальности и практиками сбора данных.

Также читайте: "Конкуренция - это хорошо, мошенничество - нет": Threads за первый день имеет более 30 миллионов пользователей, Маск хочет судиться

Напомним:

Новое приложение Threads от Meta, которое является конкурентом Twitter, за считанные дни после запуска превысило отметку в 100 миллионов пользователей, преодолев этот рубеж значительно быстрее, чем ChatGPT от OpenAI, который потратил на это два месяца.

Новое приложение Threads от Meta, которое является конкурентом Twitter, за первые два дня с момента запуска собрало уже более 70 млн пользователей.

Компания Meta запустила Instagram Threads, который должен стать конкурентом Twitter, приложение уже доступно в Google Play и App Store.

Twitter угрожал подать в суд на Meta Platforms из-за новой платформы Threads в письме, направленном генеральному директору материнской компании Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спиро.

Экономическая правда