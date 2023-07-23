Илон Маск анонсировал новый логотип Twitter: теперь без птички
Воскресенье, 23 июля 2023, 12:30 -
Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил о смене логотипа для социальной сети, теперь без птички.
Об этом он написал в своем Twitter.
"И вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами", - написал Маск.
Новым логотипом социальной сети должна стать буква X.
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July 23, 2023
Маск также опубликовал новый дизайн логотипа, который должен заменить всем известную синюю птичку Twitter.
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Напомним:
Денежный поток в Twitter остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки.
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