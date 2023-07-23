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Илон Маск анонсировал новый логотип Twitter: теперь без птички

Воскресенье, 23 июля 2023, 12:30 - Экономическая правда

Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил о смене логотипа для социальной сети, теперь без птички. 

Об этом он написал в своем Twitter.

"И вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами", - написал Маск. 

Новым логотипом социальной сети должна стать буква X. 

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Маск также опубликовал новый дизайн логотипа, который должен заменить всем известную синюю птичку Twitter. 

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Напомним:

Денежный поток в Twitter остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки.

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