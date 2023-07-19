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В латвийских банках заморозили 73 млн евро из-за санкций

Среда, 19 июля 2023, 17:26 - Европейская правда

Около 73 миллионов евро заморозили в латвийских банках в результате санкций против России и Беларуси.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщили агентству LETA в Банке Латвии.

Отмечается, что латвийские учреждения обнаружили шесть физических лиц, которые прямо подпадают под санкции, и 34 юридических лица, которые непосредственно не включены в санкционные списки.

Уточняется, что у указанных юридических лиц есть права собственности или контроля подсанкционных лиц, поэтому их финансовые активы заморозили.

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Как подчеркивает Банк Латвии, финансовые учреждения предоставили данные по состоянию на 14 июля, и изучение этих активов продолжается.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия и Европейский центральный банк имеют противоположные взгляды относительно рисков возможного использования прибыли от замороженных активов Центробанка России в Европе для восстановления Украины.

В июне Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС. После этого он сосредоточился на плане конфискации прибыли от использования этих активов, которые сначала предстоит заморозить.

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Читайте также: Вместо конфискации: почему ЕС ищет новый механизм для замороженных российских активов.

Европейская правда

Латвия санкции Россия Беларусь активы
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