У латвійських банках заморозили 73 млн євро через санкції

Близько 73 мільйонів євро заморозили в латвійських банках унаслідок санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомили агентству LETA в Банку Латвії.

Зазначається, що латвійські установи виявили шість фізичних осіб, які прямо підпадають під санкції, і 34 юридичні особи, які безпосередньо не включені до санкційних списків.

Уточнюється, що в зазначених юридичних осіб є права власності або контролю підсанкційних осіб, тому їхні фінансові активи заморозили.

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Як підкреслює Банк Латвії, фінансові установи надали дані станом на 14 липня, і вивчення цих активів триває.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія та Європейський центральний банк мають протилежні погляди щодо ризиків можливого використання прибутку від заморожених активів Центробанку Росії в Європі для відбудови України.

У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів, які спершу належить заморозити.

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Європейська правда