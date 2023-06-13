Разведка назвала возможные цели минирования российскими оккупантами "Крымского титана"

Существует несколько вероятных сценариев развития событий вокруг минирования российскими оккупантами химзавода "Крымский титан" в Армянске (Крым).

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Да, действительно есть такая информация. Источники ее подтверждают. Сценарии могут быть разные. Прежде всего это может быть демонстративный шантаж, то есть продолжение террористического шантажа, который мы видим по ЗАЭС и другим объектам. Также это сценарий вывода из строя предприятия на случай отступления и бегства рашистских оккупантов", - сказал он.

"Один из элементов информационно-психологической кампании против Украины - показать тактику выжженной земли. Мол, смотрите, Путин не остановится, он будет уничтожать города, как Бахмут, или взрывать, как Каховскую ГЭС. Это принуждение Украины к миру. Мол, все, что украли - наше, а теперь давайте договариваться. Ни Украина, ни мир на этот шантаж не пойдут", - отметил он.

Юсов также отметил, что деиндустриализация Украины и уничтожение экономических мощностей является одной из целей путинской войны.

"Поэтому мы видим вывоз украинских предприятий, видим ограбленные украинские цеха. Эта практика была на оккупированном Донбассе все время, и это продолжается на оккупированных территориях", - отметил он.

Третьим возможным сценарием в украинской разведке назвали полномасштабный теракт, как тот, что оккупанты совершили на Каховской ГЭС.

"Все эти сценарии отрабатываются. Мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками и страной-агрессором. Поэтому Украина и мир должны быть к этому готовы", - сказал Юсов.

Напоминаем:

Ранее в ГУР Минобороны заявили, что российские инженерные подразделения минируют цеха предприятия "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова.