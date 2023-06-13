Розвідка назвала можливі цілі мінування російськими окупантами "Кримського титану"

Існує кілька ймовірних сценаріїв розвитку подій навколо мінування російськими окупантами хімзаводу "Кримський титан" в Армянську (Крим).

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Так, дійсно є така інформація. Джерела її підтверджують. Сценарії можуть бути різні. Насамперед це може бути демонстративний шантаж, тобто продовження терористичного шантажу, який ми бачимо по ЗАЕС та інших об'єктах. Також це сценарій виведення з ладу підприємства на випадок відступу і втечі рашистських окупантів", - сказав він.

"Один з елементів інформаційно-психологічної кампанії проти України – показати тактику випаленої землі. Мовляв, дивіться, Путін не зупиниться, він знищуватиме міста, як Бахмут, або підриватиме, як Каховську ГЕС. Це примус України до миру. Мовляв, усе, що вкрали - наше, а тепер давайте домовлятися. Ні Україна, ні світ на цей шантаж не підуть", - зауважив він.

Юсов також наголосив, що деіндустріалізація України та знищення економічних потужностей є однією з цілей путінської війни.

"Тому ми бачимо вивезення українських підприємств, бачимо пограбовані українські цехи. Ця практика була на окупованому Донбасі весь час, і це триває на окупованих територіях", - зазначив він.

Третім можливим сценарієм в українській розвідці назвали повномасштабний теракт, як той, що окупанти здійснили на Каховській ГЕС.

"Усі ці сценарії відпрацьовують. Ми розуміємо, що маємо справу з воєнними злочинцями й країною-агресором. Тому Україна і світ мають бути до цього готові", - сказав Юсов.

Нагадуємо:

Раніше в ГУР Міноборони заявили, що російські інженерні підрозділи мінують цехи підприємства "Кримський титан" у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова.