Фирташ "перекидывает" крымские активы на новую компанию – СМИ

Дмитрий Фирташ планирует перевести крымский бизнес на новую компанию – "ТитанАктив".

Об этом рассказал менеджер одной из компаний холдинга Group DF, объединяющей активы Фирташа, сообщает Liga.net.

Российский госбанк "ВТБ" подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании неплатежеспособной местной компании "Титановые инвестиции", в аренде у которой находится имущественный комплекс "Юкрейниан Кемикал Продактс" (ранее - Крымский Титан, Армянск) Фирташа.

"Титановые инвестиции" занимается экспортом продукции Крымского "Титана" после аннексии Крыма Россией, а также снабжает предприятие сырьем.

"Титановые инвестиции" создано в Москве в июне 2014 года для легализации работы Крымского Титана в аннексированном Крыму.

Сам Крымский Титан был переименован в "Юкрейниан Кемикал Продактс" и сменил регистрацию с Армянска на Киев.

Первое заседание суда в Москве по иску "ВТБ" о банкротстве состоится 13 февраля 2018 года.

Хозсуд Киева назначил рассмотрение дела по взысканию 39,4 млн долларов долга с "Юкрейниан Кемикал Продактс" и "Титановых инвестиций" на 11 декабря.

Чтобы избежать проблем с бизнесом из-за судебных тяжб, Group DF Фирташа решил передать имущественный комплекс "Крымского Титана" в аренду другому предприятию, рассказал менеджер одной из компаний холдинга.

"Этой компанией станет "ТитанАктив", - говорит он. - Компания уже заключила ряд договоров об экспорте диоксида титана (основная продукция "Крымского Титана")".

Перевод активов "Крымского Титана" на новую компанию может не только помочь Фирташу избавиться от долговых претензий "ВТБ", но и частично решит проблему снабжения предприятия сырьем.

"Титановые инвестиции" были основным поставщиком ильменита на крымское предприятие.

Как сообщалось, "Крымский титан", который после аннексии Россией Крыма, был передан в аренду московской компании ООО "Титановые инвестиции", основателем которой является кипрская компания "Летан Инвестментс лимитед" и гражданин России Александр Емелин - давний знакомый Фирташа.

На эту же фирму зарегистрирована австрийская компания Group DF International. Таким образом, де-факто завод оставался собственностью украинского олигарха.

Недавно лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что сырье и электроэнергия на завод Фирташа до сих пор поступает с материковой Украины. По его словам, этим вопросом занимается СНБО.

Напомним, 18 октября президент Петр Порошенко подписал указ, которым продлил санкции в отношении России и российских компаний. Среди них оказалась и компания "Титановые инвестиции".

ООО "Титановые инвестиции" фактически является подразделением "Крымского Титана" в России. Сам "Крымский Титан" перерегистрировался в Киеве и был переименован в "Юкрейнинан Кемикал Продактс".

Скорее всего, санкции были введены из-за регулярных поставок ООО "Титановые инвестиции" украинского сырья (ильменита) в адрес крымских активов Фирташа.

Напомним, Фирташу в Украине принадлежит ООО "ВАЛКИ-ИЛЬМЕНИТ". Эта компания продает ильменит для компании "Титановые инвестиции", которая в свою очередь завозит его в Крым, в частности через порт Кавказ.